El comunicado del Barcelona por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi: "Nuestro más sentido pésame"

El Barcelona expresó su más sincero pésame mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales despidiendo a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, que falleció a sus 68 años en Rosario luego de pelear por mucho tiempo contra una enfermedad.

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En sus redes oficiales, el Barcelona, club de toda la vida de Lionel Messi, escribió: "El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi".

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026 "El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz", concluye el enunciado.