El comunicado del Barcelona por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi: "Nuestro más sentido pésame"

El Barcelona expresó su más sincero pésame mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales despidiendo a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, que falleció a sus 68 años en Rosario luego de pelear por mucho tiempo contra una enfermedad.
En sus redes oficiales, el Barcelona, club de toda la vida de Lionel Messi, escribió: "El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi".
"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz", concluye el enunciado.
Las instituciones que despidieron a Jorge, padre de Lionel Messi
Todos los equipos de fútbol de Argentina, incluido Newell's Old Boys el equipo del cual es hincha y donde inició, como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Rosario Central, River Plate, Real Madrid, entre otros, emitieron un mensaje despidiendo a Jorge Messi y una muestra de apoyo en este duro momento que atraviesa el crack argentino y su familia.