Uno de los primeros videos virales de YouTube cumple 20 años: la historia detrás de su origen

Un auto avanzando por una tranquila carretera, un paisaje relajante y una música que parecía anticipar un simple paseo. Esa era la escena inicial de uno de los videos virales más recordados de los primeros años de YouTube . Sin embargo, segundos antes del final, la imagen cambiaba de manera inesperada y un personaje terrorífico aparecía en pantalla acompañado por un fuerte grito que sorprendía a quienes estaban mirando.

El video conocido como "Ghost Car" se convirtió en uno de los primeros grandes fenómenos virales de la plataforma, en una época en la que recién comenzaba a crecer como espacio para compartir contenidos. A 20 años de su aparición, el clip continúa siendo recordado como uno de los clásicos ejemplos de los llamados "jumpscares", una técnica basada en generar un susto repentino mediante un cambio brusco de imagen y sonido.

La secuencia no nació como un simple video de terror. Detrás del engaño había una campaña publicitaria creada para promocionar una bebida energética alemana. La idea era transmitir la sensación de mantenerse despierto y captar la atención del público mediante una reacción inesperada.

El video fue creado en 2006 para la marca alemana de bebidas K-fee . La producción mostraba un automóvil recorriendo una ruta rodeada de naturaleza mientras todo parecía transcurrir con normalidad. La trampa estaba en que la audiencia debía concentrarse en el paisaje y en el vehículo para descubrir un supuesto detalle dentro de la imagen.

Cuando el espectador menos lo esperaba, aparecía una figura similar a un zombi que ocupaba gran parte de la pantalla y emitía un grito repentino. Después del susto, el video mostraba un mensaje relacionado con la campaña publicitaria de la bebida.

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La estrategia funcionó más allá del objetivo comercial. Con la expansión de YouTube y los primeros años de crecimiento de los contenidos compartidos por usuarios, el video comenzó a circular entre amigos y familiares. Muchas personas lo enviaban sin advertir lo que ocurría al final, una práctica habitual en la primera etapa de los contenidos virales.

El éxito del clip también estuvo relacionado con las reacciones que generaba. Según reconstruyó el portal peruano El Comercio, quienes caían en la broma comenzaron a grabarse mientras lo veían, dando lugar a una dinámica que luego se volvería común en internet: los videos reacción.