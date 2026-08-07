Imputaron al femicida de la joven que trabajaba en una veterinaria en Tres Cruces: testigos afirmaron que mantenían una relación afectiva

La Justicia imputó por femicidio al asesino de la joven de 26 años que trabajaba en una veterinaria en Tres Cruces .

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Deberá cumplir con 180 días de prisión preventiva , señalaron fuentes del caso a El Observador.

El hombre —de 47 años— había intentado suicidarse luego de cometer el crimen , que ocurrió dentro del local de la veterinaria. Ambos trabajaban en el lugar y los testigos declararon que mantenían una relación afectiva.

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Cuando la Policía llegó a la veterinaria el domingo 2 de agosto a la noche encontró a la mujer tendida en el suelo con múltiples heridas de arma blanca y al hombre junto al cuerpo.

La veterinaria despidió a la joven, de nombre Antonela, en sus redes sociales. En un posteo publicado en el instagram del local, señalaron que la muerte de la joven los conmovía profundamente.

"La recordaremos por su alegría de siempre y su disposición permanente (...) Antonela permanecerá siempre en nuestro recuerdo", escribieron.