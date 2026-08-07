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Así fue el momento en que la Policía detuvo a uno de los sospechosos del ataque al cajero de Parque Miramar

Las imágenes muestran el momento en que uno de los policías persigue a pie y reduce a uno de los sospechosos luego de que los delincuentes abandonaran la camioneta en la que escapaban

7 de agosto de 2026 14:50 hs
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Las imágenes muestran el momento en que uno de los policías persigue a pie y reduce a uno de los sospechosos luego de que los delincuentes abandonaran la camioneta en la que escapaban.

Al compartir el video, el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, explicó que la calidad de las imágenes responde a las condiciones en las que fue registrado el procedimiento.

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"Es una cámara corporal, trabajando con infrarrojo y corriendo el efectivo policial, pero creemos que sirve para mostrar qué es lo que vive un policía en una situación como esas", expresó.

La persecución terminó con cuatro detenidos

El operativo comenzó luego de que efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) fueran alertados por la explosión de un cajero automático en un complejo comercial sobre Avenida de las Américas, en Parque Miramar.

Los delincuentes escaparon en una camioneta y, durante la persecución hacia Montevideo, arrojaron grampas "miguelitos" sobre la calzada para intentar frenar el avance de los patrulleros. También realizaron maniobras a contramano antes de que el vehículo despistara en la zona de avenida Bolivia y Ostende, en Carrasco.

Tras abandonar la camioneta, los ocupantes intentaron huir a pie, pero fueron localizados en un operativo conjunto de las policías de Canelones y Montevideo.

Hasta el momento fueron detenidos cuatro hombres, tres de ellos ciudadanos chilenos de 44, 37 y 35 años, y un uruguayo de 28 años con cinco antecedentes penales.

No lograron abrir el cajero

Según informó la Policía, aunque la explosión provocó daños en el local del Banco Itaú y en comercios linderos, los delincuentes no lograron acceder a las bandejas donde se encontraba el dinero, por lo que el robo no llegó a consumarse.

Durante el procedimiento fueron incautados la camioneta utilizada en la fuga —que había sido robada y circulaba con matrículas apócrifas—, una pistola Glock denunciada como hurtada a un efectivo del Ministerio del Interior, municiones y los elementos empleados para intentar provocar la explosión del cajero.

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