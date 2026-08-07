Federico Valverde lidera a Real Madrid en su segundo ensayo de pretemporada fuera de España, con el flamante fichaje estelar en la cancha

Real Madrid continúa con la puesta a punto para la temporada 2026-27 y afrontará este sábado a partir de la hora 14:00 su segundo compromiso amistoso de pretemporada. El equipo merengue visitará a Ferencváros en el Ferencváros Stadion de Budapest, en un choque que tendrá a Federico Valverde como una de las principales figuras de la medular para liderar el esquema del conjunto blanco.

El volante uruguayo, consolidado como un pilar indiscutido dentro de la estructura táctica del equipo que ahora dirige José Mourinho, sumará minutos cruciales para afianzar el ritmo competitivo del plantel.

Para Valverde y sus compañeros, la prueba en territorio húngaro representa un paso firme en la preparación física y futbolística antes del inicio oficial de las competiciones europeas y locales.

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Jose Mourinho ya había decidido más allá del pobre rendimiento en el Mundial 2026, que iba a contar con Valverde en el equipo titular de los merengues.

Segundo encuentro de pretemporada para Federico Valverde

La previa de este encuentro llega además acompañada por una noticia de fuerte impacto en el mercado de pases. Real Madrid oficializó la incorporación del extremo marfileño Yan Diomandé, una de las revelaciones de la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Procedente de Leipzig, el atacante de 19 años firmó un contrato por siete temporadas (hasta junio de 2033).

El traspaso se cerró en una cifra fija de 125 millones de euros más 15 millones en variables, alcanzando un paquete total de 140 millones de euros (US$ 162 millones).

Esta inversión convierte a Diomandé en la compra más costosa en la historia de Real Madrid -superando los 147 millones abonados por Jude Bellingham en 2023- y en el futbolista africano más caro de todos los tiempos.

Con la llegada de este nuevo talento ofensivo, Valverde y los merengues buscarán plasmar su potencial en el terreno de juego este sábado en Hungría.