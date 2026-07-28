Federico Valverde volvió con todo y debutó con el nuevo Real Madrid de José Mourinho como capitán y anotando un gol; mirá el video

Federico Valverde volvió con todo en su primera práctica de fútbol con el nuevo Real Madrid de José Mourinho, siendo el capitán, y anotando un lindo gol para abrir el marcador en la victoria en el amistoso sobre Leganés por 4-1, jugado en Valdebebas.

El uruguayo retornó al juego luego de un Mundial 2026 en el que no le salieron las cosas tal como las esperaba con la selección uruguaya, y al igual que en Qatar 2022, quedó eliminado en fase de grupos.

José Mourinho dispuso en el campo una alineación titular novedosa de Real Madrid en la que se destacó la presencia del juvenil canterano Alexis Ciria.

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Al estar de licencia por haber jugado el Mundial 2026, no estuvieron en el equipo ni Vinícius Jr., ni Kylian Mbappé.

La alineación titular de los merengues contra Leganés en este amistoso fue con Andriy Lunin en el arco, mientras que en defensa formaron Trent Alexander-Arnold de lateral derecho, Raúl Asencio y Dean Huijsen como pareja de centrales y Álvaro Carreras como lateral izquierdo.

En el mediocampo, Mourinho dispuso de un doble 5 formado por el capitán Federico Valverde acompañado por Eduardo Camavinga.

En la media punta se situó el turco Arda Güler, mientras que en la ofensiva lo hicieron el argentino Franco Mastantuono, el juvenil Alexis Ciria y Gonzalo García.

Sobre los 21 minutos, Federico Valverde recuperó la pelota, le cedió el pase a Arda Güler y este lo asistió en una gran jugada que definió el uruguayo para el 1-0 transitorio.

El jugador de la selección uruguaya siguió comandando al equipo desde la media cancha y llegaron tres goles más antes de que Mourinho decidiera hacer todas las variantes, cuando sacó a los titulares a los 70 minutos.