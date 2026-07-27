Nicolás Xiviller, extenista uruguayo, fue detenido en Miami tras generar destrozos en una tienda de artículos deportivos

El extenista uruguayo Nicolás Xiviller fue detenido por la Policía de Doral, en el sur de Florida, luego de protagonizar un incidente en una tienda de artículos deportivos, donde, según videos de las cámaras del local, dañó mercadería y amenazó a empleados del mismo.

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La información fue publicada por los medios estadounidenses NBC South Florida y Telemundo 51 , que citaron el informe policial sobre el episodio ocurrido el pasado viernes en el comercio Tennis Plaza , especializado en artículos de tenis.

De acuerdo con esos reportes, los agentes acudieron al establecimiento tras recibir una denuncia por un altercado. Al llegar, constataron que el uruguayo había provocado daños en dos raquetas de tenis y que, cuando los empleados le solicitaron que abandonara el lugar, los habría amenazado antes de retirarse, golpeando también la puerta.

Horas después, la Policía localizó a Xiviller en una estación de servicio cercana y procedió a detenerlo, según informaron ambos medios.

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Los cargos que enfrenta

Según los medios citados, el actual jugador de pádel enfrenta tres cargos: agresión agravada con un arma mortal, daños a la propiedad y conducta desordenada.

Las autoridades indicaron que las dos raquetas dañadas tenían un valor conjunto de US$ 568, monto que forma parte de la denuncia presentada por el comercio.

El momento del incidente fue registrado por cámaras dentro del local y posteriormente difundido en redes sociales por la cuenta Qué Pasa en Doral, donde las imágenes comenzaron a circular pocas horas después del hecho.

Quién es Nicolás Xiviller

En sus perfiles públicos, Nicolás Xiviller Pardodeir se presenta como exjugador del circuito ATP y actualmente vinculado al pádel profesional.

Entre 2015 y 2018 tuvo tres presencias con el equipo uruguayo de Copa Davis.

En 2015 tuvo su primer y único partido de singles ganándole a Russell Moseley de Barbados por 6-1, 6-4.

En 2017 ganó dos partidos en dobles, contra Costa Rica y ante Panamá, ambos con Santiago Maresca.

Su última participación se remonta a 2018 cuando perdió junto con Rodrigo Arús ante los mexicanos Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela.

A nivel ATP jugó cuatro veces la qualy del Uruguay Open y tuvo un ingreso directo al Challenger de Punta del Este, en 2018, donde perdió contra Enrique López Pérez de España por 6-4, 6-0.

También disputó sudamericanos con Uruguay y varios torneos Futures, siendo el último el de Túnez 2018 donde perdió con el argentino Juan Ignacio Galarza luego de superar al local Ameur Ben Hassen.

Actualmente figura en el puesto número 7 de la Asociación de Pádel de Estados Unidos y en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 mil seguidores, se presenta como exjugador de tenis, actual jugador profesional de pádel y entrenador de las dos disciplinas.