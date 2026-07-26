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Tadej Pogacar entró en la mejor historia del Tour de Francia al ganar su quinto título, con solo 27 años y mucha carrera por delante

Tras protagonizar una épica batalla con Mathieu Van der Poel, el esloveno Tadej Pogacar se proclamó este domingo otra vez campeón del Tour de Francia igualando la marca histórica de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin

26 de julio de 2026 14:30 hs
Tadej Pogacar&nbsp;

Tadej Pogacar 

Foto: Jeff Pachoud/AFP

Con un quinto título, Tadej Pogacar igualó el récord de victorias en el Tour de Francia este domingo en París, al término de una 21ª y última etapa ganada por Mathieu Van der Poel en los Campos Elíseos.

El esloveno, que se escapó junto a Van der Poel tras una gran exhibición en la subida de la Butte Montmartre, se impuso con 6 minutos y 26 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el belga Remco Evenepoel y 9:42 sobre su compañero mexicano Isaac Del Toro.

Con esta quinta victoria, Pogacar alcanza a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

La última etapa, reducida a 89 kilómetros tras la movilización de las fuerzas de seguridad por los incendios en Francia, volvió a cumplir todas sus promesas con un desenlace trepidante.

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Al ataque en cada paso por la colina de Montmartre, Pogacar y Van der Poel ofrecieron un gran espectáculo para escaparse juntos en la última subida de la rue Lepic, abarrotada de gente.

Los dos grandes rivales de las clásicas se relevaron a la perfección para resistir al pelotón de los velocistas y al neerlandés Olav Kooij, lanzado por Paul Seixas, transformado en gregario de lujo.

El malla amarilla, al límite de sus fuerzas, y Van der Poel fueron finalmente alcanzados a unos cientos de metros de la meta.

Y fue entonces cuando el neerlandés lanzó una última aceleración para imponerse por un suspiro ante el velocista Jasper Philipsen, su compañero en Alpecin, y el malla verde Mads Pedersen, de nuevo muy ofensivo.

Este desenlace tan espectacular pone fin a la 113ª edición, dominada de principio a fin por Pogacar, que a sus 27 años se convierte en el corredor más joven de la historia en ganar un quinto Tour, sumando además cinco etapas en el camino.

Las imponentes marcas de Tadej Pogacar en el Tour de Francia

Tadej Pogacar

Tadej Pogacar

5: número de sus victorias finales en siete participaciones, en 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026, igualando el récord de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Las otras dos ediciones, en 2023 y 2024, fue segundo por detrás de Jonas Vingegaard.

5: número de victorias de etapa en esta 113ª edición para el esloveno. En 2025 ganó cuatro y en 2024 seis.

6:26: distancia en la general respecto a su primer perseguidor. Supera los 4:24 y los 6:17 de las últimas dos ediciones sobre Jonas Vingegaard, quien abandonó por caída este año. En el pasado, Coppi, Merckx, Anquetil, Hinault o Fignon ganaron un Tour con más de diez minutos de ventaja sobre el segundo.

19: número de victorias de Pogacar esta temporada, un total de 127 en su carrera. Es el mayor total para un corredor en activo.

26: número de etapas totales ganadas por Pogacar en el Tour de Francia. Solo tres corredores tienen más: Bernard Hinault (28), Eddy Merckx (34) y el poseedor del récord Mark Cavendish (35).

71: número de mallas amarillqs de Pogacar en su carrera. El esloveno superó en esta edición a Chris Fromme y Miguel Induráin para convertirse en el tercero en alcanzar esa cifra, solo por detrás de Eddy Merckx (111) y Bernard Hinault (79).

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