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Bomba en el mercado de pases: Peñarol busca el préstamo de Nicolás De la Cruz desde Flamengo; el jugador ya dio su aprobación

El futbolista está dispuesto a volver al fútbol uruguayo en este período de transferencias

27 de julio de 2026 17:22 hs
Nicolás De la Cruz&nbsp;

Nicolás De la Cruz 

Peñarol intenta dar un golpe sobre la mesa en el mercado de pases fútbol uruguayo. La buena relación que existe entre el presidente Ignacio Ruglio y Nicolás De la Cruz, jugador que actualmente milita en Flamengo de Brasil y que viene de jugar el Mundial 2026 con la selección uruguaya, llevó a que los aurinegros se interesaran en su arribo a los carboneros en este período de pases.

La noticia la dio a conocer el periodista Wilson Mendez en Oro y Carbón TV, y la pudo confirmar Referí con fuentes de la institución carbonera.

La intención del club aurinegro es concretar un préstamo por un año, con una condición clave ya superada: el entorno directivo de la institución recibió el "ok" por parte del grupo empresarial que maneja la carrera del futbolista, Faro Sports, para avanzar y entablar negociaciones directas con la institución de Río de Janeiro.

Un movimiento estratégico sin costo

La propuesta de Peñarol apunta a lograr una cesión sin costo de transferencia, buscando un acuerdo donde el aspecto deportivo sea el principal argumento para seducir a Flamengo.

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La negociación con la dirigencia rubronegra se presenta compleja debido al alto valor de mercado y al salario del volante, según la fuente aurinegra consultada por Referí, pero existe optimismo tras conseguir el visto bueno del jugador para intentar la operación, más allá de que consideran que es una "negociación difícil" en general.

De concretarse, el arribo de De La Cruz representaría un refuerzo de jerarquía absoluta para el esquema mirasol, y será uno de los movimientos más relevantes del período de pases en el medio local.

El futbolista llegó con una lesión desde el Mundial 2026 y aún no pudo volver a jugar con Flamengo. Hace un mes que no juega, desde el encuentro ante España en el que Uruguay quedó eliminado, el 26 de junio pasado.

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