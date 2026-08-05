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Intentaron rapiñar a una policía que estaba de particular: uno de los atacantes terminó baleado

Según la información oficial, la agente circulaba en su motocicleta cuando fue interceptada por cuatro hombres que se desplazaban en dos motos

5 de agosto de 2026 12:05 hs
El arma de un funcionario policial

El arma de un funcionario policial

Foto: Inés Guimaraens

Según la información oficial, la agente circulaba en su motocicleta cuando fue interceptada por cuatro hombres que se desplazaban en dos motos. Los sospechosos la amenazaron con un arma de fuego e intentaron robarle el vehículo.

Ante la situación, la funcionaria utilizó su arma de reglamento y efectuó disparos, hiriendo a uno de los presuntos atacantes.

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Efectivos de Policía de Tránsito de la Jefatura de Zona Operacional I, que patrullaban en las inmediaciones, acudieron al lugar para brindar apoyo y trasladaron al herido a un centro asistencial.

El hombre fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el glúteo derecho. Se trata de un joven de 23 años, sin antecedentes penales, que permanece detenido bajo custodia policial.

El Área de Investigaciones y Policía Científica trabajan para esclarecer las circunstancias del intento de rapiña e identificar a los demás involucrados, que lograron escapar.

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