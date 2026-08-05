Metsul advierte por un potente ciclón que puede provocar vientos de hasta 120 km/h en Uruguay: cuáles serán las zonas más afectadas

El organismo meteorológico brasileño Metsul emitió este miércoles una advertencia por un escenario de tiempo severo asociado a la formación de un intenso ciclón extratropical que, según sus proyecciones, afectará a Uruguay entre la tarde del jueves 6 y el viernes 7 de agosto con tormentas fuertes, vendavales y un marcado aumento del viento.

De acuerdo con los meteorólogos del organismo, el proceso de ciclogénesis —la rápida formación e intensificación de un ciclón— se desarrollará sobre Uruguay durante el jueves, favorecido por el fuerte contraste entre una masa de aire cálido sobre el norte de Argentina y Uruguay y otra de aire frío que avanza desde el sur del continente.

Metsul prevé que la formación del ciclón genere una línea de inestabilidad muy organizada que atravesará Uruguay durante la tarde y la noche del jueves.

Un frente cálido afecta a Uruguay con lluvias, tormentas y riesgo de granizo aislado, según Metsul

Metsul prevé el regreso de frío invernal a Uruguay tras varias semanas de temperaturas por encima de lo normal

El organismo advierte que las tormentas podrán estar acompañadas por lluvias intensas, abundante actividad eléctrica, caída de granizo y vendavales , con un riesgo elevado de daños.

Según sus modelos, las ráfagas durante el paso de las tormentas podrían alcanzar entre 70 y 100 km/h en varios departamentos del país, aunque en forma puntual podrían registrarse vientos de entre 100 y 150 km/h, con capacidad para provocar daños importantes.

Los meteorólogos sostienen que el mayor riesgo se concentra en el sur, centro y oeste de Uruguay, donde el ambiente favorecerá el desarrollo de tormentas severas.

Además, no descartan la ocurrencia de microrráfagas e incluso tornados muy aislados, debido a la fuerte cizalladura del viento prevista para esas horas.

Después de las tormentas llegará el viento del ciclón

Una vez que pase el frente frío, el ciclón continuará intensificándose sobre el océano Atlántico y dará paso a una segunda etapa del evento meteorológico.

En este caso, el fenómeno dominante ya no serán las tormentas, sino vientos fuertes y persistentes durante varias horas, especialmente entre la madrugada y la tarde del viernes.

Según Metsul, los departamentos más expuestos serán Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

En esas zonas se esperan ráfagas generalizadas de entre 80 y 100 km/h, aunque en algunos puntos podrían alcanzar entre 100 y 120 km/h, con mayor probabilidad en Maldonado y Rocha.

La agencia advierte que este escenario puede generar caída de árboles, daños en estructuras livianas y cortes generalizados del suministro eléctrico.

Un ciclón muy intenso, pero sobre el océano

Los meteorólogos brasileños señalan que el sistema será compacto, aunque muy intenso, y que una vez formado alcanzará su mayor profundidad sobre el Atlántico, lejos de la costa.

En mar abierto, cerca del centro del ciclón, los modelos proyectan vientos de hasta 170 km/h, aunque esas velocidades no se registrarán sobre el territorio uruguayo.

¿Será un ciclón bomba?

Metsul explica que todavía no existe consenso entre los modelos meteorológicos sobre si el sistema podrá clasificarse como un ciclón bomba o ciclón explosivo.

Este tipo de fenómeno ocurre cuando la presión atmosférica del ciclón disminuye al menos 24 hectopascales en un período de 24 horas.

La mayoría de los modelos prevé una caída de entre 20 y 23 hectopascales, muy cercana al umbral necesario, mientras que algunos escenarios sí muestran un descenso superior a los 24 hectopascales, lo que permitiría catalogarlo como un ciclón bomba.

En cualquier caso, Metsul sostiene que el potencial de tiempo severo en Uruguay será elevado, especialmente durante la tarde y la noche del jueves por el paso de la línea de tormentas y durante la madrugada y la mañana del viernes por la intensificación del viento.