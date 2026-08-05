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Peñarol vs Wanderers, ¿quién ganará la final del Torneo Intermedio 2026? Lo que dijo la Inteligencia Artificial, que dio un "claro favorito"

"En el fútbol uruguayo siempre puede pasar cualquier cosa", dijo la IA en la previa de la final del Torneo Intermedio

5 de agosto de 2026 12:40 hs
Matías Arezo&nbsp;

Matías Arezo 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol vs Wanderers jugarán este miércoles la final del Torneo Intermedio 2026, partido único que tendrá en juego un título desde las 20:00 en el Estadio Centenario, con penales en caso de igualdad en los 90 minutos.

Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) Grok, de la red social X, que dio su pronóstico y marcó un claro favorito.

Lo que dijo la Inteligencia Artificial para la final del Torneo Intermedio

“Peñarol es el claro favorito para ganar la final del Torneo Intermedio 2026 frente a Wanderers

Por qué Peñarol parte como favorito

Forma reciente excelente: Lideró la Serie A con 16 puntos (5 victorias, 1 empate, 1 derrota). Llega con 4 partidos sin perder y tres triunfos seguidos por 3-0.

Los antecedentes en definiciones de Mathías De Armas, el juez de la final del Torneo Intermedio Peñarol vs Wanderers

El historial de finales entre Peñarol vs Wanderers y las estadísticas recientes de cara a la final del Torneo Intermedio

Diego Aguirre

Diego Aguirre

Vigente campeón: Ganó el Intermedio 2025 (a Nacional por penales) y disputa su tercera final consecutiva del certamen.

Plantel y experiencia: Cuenta con jugadores de mayor jerarquía (Abel Hernández, Matías Arezo, etc.) y el entrenador Diego Aguirre. Es históricamente mucho más fuerte que Wanderers.

Cómo llega Wanderers

Clasificó como primero de la Serie B con 15 puntos tras ganar 2-0 a Montevideo City Torque. Busca su primer título oficial desde el Clausura 2014 y ya llegó a una final del Intermedio (perdió ante Nacional en 2020). Tiene buen momento, pero llega como claro underdog.

Leandro Zazpe, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballo

Leandro Zazpe, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballo

"En el fútbol uruguayo siempre puede pasar cualquier cosa (sobre todo si se va a penales), pero por jerarquía, momento y localía, Peñarol debería imponerse y revalidar el título”.

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