Los regresos a Nacional que no tuvieron final feliz, tras el retiro de Nicolás Lodeiro: la salida del Diente López, el fallido retorno de Webó y la camiseta del Chengue

Nicolás Lodeiro anunció su retiro del fútbol profesional en una reunión con sus compañeros de Nacional realizada este martes, una semana después de jugar su último partido en la eliminación del tricolor de la Copa Sudamericana ante Tigre.

El final de la carrera de Lodeiro llegó en medio de críticas por su rendimiento y porque varios hinchas entienden que debió regresar al club antes , reclamos que se entremezclan con el enojo de la hinchada por el bajo nivel de Nacional.

Todo esto se da apenas ocho meses después de que el mediocampista ofensivo de 37 años se consagrara campeón uruguayo con el bolso ante Peñarol , participando incluso del gol del campeonato de Christian Ebere.

No todos los regresos al club de los amores terminan con final feliz y el caso de Lodeiro, que analizó retirarse tras ganar el campeonato pero decidió seguir, es uno de los tantos que ya ocurrieron en Nacional en los últimos años.

El sentido mensaje de Nicolás Lodeiro en su despedida del fútbol: "Le metí hasta que pude"; mirá el video

Nicolás Lodeiro le comunicó a sus compañeros de Nacional que se retira del fútbol: sus números en su última temporada

Nicolás López

Nicolás López celebra el 3-1 de Nacional ante Tolima por Copa Libertadores FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

El “Diente” Nicolás López debutó en los últimos partidos del Campeonato Uruguayo 2010/2011 a sus 17 años y fue campeón, antes de emigrar rápidamente a la Roma como uno de los prospectos más interesantes de Nacional.

Su primer retorno se dio en el primer semestre de 2016, y aunque el tricolor no logró el Campeonato Uruguayo 2015/2016 se fue como un jugador destacado por su gran rendimiento en la Copa Libertadores, en la que el club llegó a cuartos de final.

Su segundo regreso fue más que esperado por el hincha de Nacional y se concretó en el segundo semestre de 2024, en el que a pesar de no lograr ni el Torneo Clausura ni la Liga AUF Uruguaya anotó 11 goles en 15 partidos.

En 2025 se despachó con 24 tantos en 43 encuentros para ayudar al club a ganar la Liga AUF Uruguaya, siendo la figura del equipo. Sin embargo, su 2026 estuvo marcado por las lesiones y el bajo rendimiento de Nacional.

Con la llegada de Jorge Bava (con el que había tenido diferencias en León) perdió protagonismo, y tras el final del primer semestre el DT le comunicó que no lo iba a tener en cuenta para lo que restaba del año. Se fue por la puerta de atrás a Platense.

Gastón Pereiro

Gastón Pereiro vuelve a ser titular en Nacional EFE

Pereiro fue uno de los proyectos más prometedores de Nacional de la pasada década. Debutó en el tricolor en enero de 2014 y fue clave en el club durante un año y medio, en el que obtuvo el Campeonato Uruguayo 2014/2015.

Tras ocho años en el exterior, entre el fútbol holandés y el italiano, a principios de 2023 Pereiro volvió a Nacional para jugar el primer semestre, a préstamo desde el Cagliari.

Sin embargo, en su regreso Pereiro no tuvo el mismo nivel esperado: jugó 24 partidos y anotó tres goles en un semestre en el que el bolso perdió el Torneo Apertura ante Peñarol y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores.

Cuando ese semestre terminó Pereiro se fue al Ternana de Italia, y pasó por otros tres clubes italianos antes de volver a Uruguay meses atrás, pero para jugar en Juventud de Las Piedras.

Gonzalo Castro

Gonzalo Castro en su segundo pasaje en Nacional D. Battiste

El “Chory” debutó en Nacional en 2002 y se fue en 2007 con tres campeonatos uruguayos bajo el brazo, siendo uno de los punteros más prometedores del país.

Tras once años en el fútbol español entre el Mallorca, la Real Sociedad y el Málaga, en el segundo semestre de 2018 Castro firmó su regreso al club. Aunque Peñarol se llevó el título de ese año, en 2019 el Chory lideró al bolso a ganar el Campeonato Uruguayo, formando una dupla recordada por la banda izquierda con Matías Viña.

En 2020, con la pandemia de coronavirus en el medio, Castro fue titular durante todo el año, pero su experiencia en el club se cortó de forma abrupta tras la eliminación del tricolor de la Copa Libertadores ante River Plate, con una goleada 6-2 en el Gran Parque Central. Estuvo cuatro meses fuera de las canchas, tiempo en el que Nacional se consagró campeón uruguayo, hasta que recaló en River Plate.

De todas formas, Castro es el único jugador de esta lista que tuvo su revancha: en 2023 el bolso lo volvió a contratar para el segundo semestre, y aunque el título se lo quedó Liverpool tuvo la chance de retirarse en su club y en el Parque.

Pierre Webó

Pierre Webo reza en la definición por penales de 2002 frente a Atlético Nacional Archivo

Webó fue el mejor exponente de la camada de futbolistas africanos que jugó en el fútbol uruguayo durante la primera década del Siglo XXI. El camerunés anotó 21 goles en 56 partidos con la camiseta tricolor del 2000 al 2002, años en los que obtuvo un triplete de campeonatos uruguayos.

Tras 15 años en el fútbol europeo entre España y Turquía, con dos mundiales disputados en las espaldas, en 2018 el delantero volvió a Nacional para una segunda etapa, pero su rendimiento estuvo lejos del esperado: apenas jugó dos partidos en seis meses, sin anotar, en un año en el que Peñarol se consagró campeón uruguayo.

Richard Morales

El Chengue le tira la camiseta a los hinchas de Peñarol

Uno de los delanteros más prolíficos de Nacional en el arranque del Siglo XXI. Llegó al club desde Basañez en 1999, y desde ese año hasta el 2002 acumuló 54 goles en 172 partidos, con tres campeonatos uruguayos en su palmarés.

Se fue al Osasuna, pasó por el Málaga, y a mediados de 2007 volvió a Nacional. Sus números durante el año no fueron malos (12 goles en 37 partidos), pero el club no obtuvo el Campeonato Uruguayo 2007/2008 y su último partido con el bolso terminó en escándalo.

En el clásico de la Liguilla de esa temporada Peñarol venció 2-0 a Nacional, y a los 76 minutos Morales se fue expulsado. Mientras se retiraba del campo de juego del Estadio Centenario le lanzó su camiseta a la hinchada de Peñarol, en lo que fue el fin de su etapa como jugador del bolso.

Años después, Morales contó a Referí que en la noche anterior a ese clásico cinco jugadores le dijeron que “les habían pedido que no jugaran ese clásico porque en la semana se iban a jugar al exterior”.

“Eso me enojó mucho porque creo que Nacional es un club muy grande como para tomar ese tipo de decisiones. No daba ni para pensarlo. No era el momento para hablar del tema. Me tocó vivir esa situación y fue un poco que exploté como capitán, me pasaron todas esas situaciones por la cabeza que no eran nada agradables para mí. Mirá la gravedad del caso. Tremendo”, sentenció.

Julio César Dely Valdés

El golazo de Julio César Dely Valdés para Nacional en el clásico ante Peñarol en diciembre de 1992 ante la marca de William Castro

Entre 1989 y 1993 el delantero panameño se aburrió de hacer goles en el tricolor (97 en 228 partidos entre amistosos y encuentros oficiales), y ganó dos liguillas y un Campeonato Uruguayo antes de emigrar a Europa.

Tras pasar por Cagliari, Paris Saint Germain, Oviedo y Málaga, en el segundo semestre de 2003 Dely firmó su vuelta a Nacional junto a su hermano Jorge, que también había jugado en Nacional entre 1991 y 1992.

Su rendimiento goleador fue bueno, con ocho goles en 16 partidos, pero el final no fue el esperado: Peñarol, con José Luis Chilavert como arquero y referente, le arrebató el tetracampeonato y se llevó el título.

El panameño se fue al Árabe Unidos de su país, donde se retiró dos años después junto a Jorge, que en ese 2003 apenas disputó tres partidos oficiales con el tricolor, sin goles.