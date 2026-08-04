El complicado momento del Diente López en Platense por la bronca de sus hinchas al ser goleados en su casa por el equipo de Jorge Sampaoli

En su segundo partido en Platense luego de su salida de Nacional, Nicolás “Diente” López tuvo su primer momento complicado con la hinchada de su equipo luego de la goleada 4-0 que recibieron de locales ante Talleres de Córdoba, de Jorge Sampaoli , este lunes

El calamar fue vapuleado en su casa por el equipo cordobés y los hinchas pusieron el grito en el cielo luego del partido, subiéndose al tejido para reclamarle a sus jugadores.

Fue el segundo partido del Diente López en Platense, quien aún no ha podido ganar en su nuevo equipo al que llegó tras su salida de Nacional.

ATENCIÓN: clima muy caliente en el Ciudad De Vicente López luego de la derrota 0-4 de Platense con Talleres. pic.twitter.com/FMEtEbGvCA

El delantero debutó el 25 de julio con empate 2-2 de local ante Unión de Santa Fe , luego no estuvo convocado ante Instituto de Córdoba, y volvió a tener minutos este lunes ante Talleres, al ingresar en el segundo tiempo cuando estaban 1-0 abajo.

Nicolás "Diente" López, Leandro Lozano y Pablo Budna visitaron a la delegación de Nacional en la previa del partido ante Tigre por Copa Sudamericana

Nicolás "Diente" López fue presentado en Platense tras su desvinculación de Nacional; mirá hasta cuándo firmó

Nicolás "Diente" López en Platense ante Talleres

En el complemento el equipo de Sampaoli goleó con otros tres goles anotados desde el minuto 69 al 77, lo que originó el malestar de los hinchas.

En el cuarto gol de la T se vio al uruguayo corriendo hacia su arco para intentar defender.

Después de tres décadas, Sampaoli logra su primera victoria como DT en el fútbol argentino

Jorge Sampaoli, exseleccionador de Chile y Argentina, se dio el gusto este lunes de celebrar su primera victoria como entrenador en la máxima categoría del fútbol argentino, con el holgado triunfo de Talleres de Córdoba como visitante por 4-0 sobre Platense en el torneo Clausura.

Jorge Sampaoli en su llegada a Talleres junto a Andrés Fassi

Luego de dos fechas en el dique seco, con sendas derrotas ante Newell’s y Vélez, Talleres consiguió sumar de a tres puntos, y lo hizo en cancha de Platense con un doblete del brasileño Rick (42' y 74'), y tantos de Valentín Depietri (68') y Franco Cristaldo (77'), en una actuación contundente.

"Mi carrera la hice todo afuera, va pasando el tiempo y volví", dijo Sampaoli sobre su regreso a Argentina.

Con casi tres décadas de trayectoria como entrenador, Sampaoli, de 66 años, dirigió equipos y selecciones en Perú, Chile, Ecuador, España, Brasil y Francia, y su mayor logro fue conquistar la Copa América de 2015 con Chile.

Jorge Sampaoli en Talleres

En Argentina, en cambio, solo había dirigido al modesto Argentino de Rosario, de la tercera división, al comienzo de su carrera, entre 1996 y 2000.

El palmarés de Sampaoli también incluye una Copa Sudamericana con la Universidad de Chile en 2011 y otros cuatro títulos locales con la "U", más un trofeo regional con Atlético Mineiro (2020), mientras que con la selección albiceleste llegó a los octavos de final en el Mundial de Rusia 2018.

"Siempre ganar te da tranquilidad para trabajar en lo que viene. Hoy aprovechamos mucho la transición y la desesperación de Platense, eso fue determinante", analizó el DT de Talleres.

Vélez se consolida arriba

De su lado, Vélez mantuvo el paso triunfal con su plantel repleto de juveniles, y se afirmó como líder del Grupo A al vencer por 1-0 a Independiente con un cabezazo de Thiago Aguirre (70'), de 17 años y que apenas disputó su segundo partido como profesional.

En Santiago del Estero, Central Córdoba se levantó después de dos derrotas y amargó a San Lorenzo, al que superó por 1-0 con gol del uruguayo Michael Santos (31'), de cabeza.

No hubo grandes emociones en el Palacio Ducó, donde Huracán debió conformarse con un empate 0-0 frente a Atlético Tucumán, un resultado que le sentó mejor al Decano albiceleste, necesitado de sumar para alejarse de la parte baja de la tabla anual.

Más temprano, Sarmiento consiguió su primer triunfo del campeonato al superar por 2-1 a Independiente Rivadavia, un resultado que también dejó solitario en el último escalón del Grupo B a River Plate, único de los 30 equipos que no logró sumar ni un punto en tres jornadas.

Mauricio Martínez (11') abrió la cuenta de tiro libre y Julián Mavilla (36') anotó el segundo del Verde de Junín, mientras que Matías Fernández (30') anotó el descuento de los mendocinos, de rebote tras un penal que le atajó el arquero Thyago Ayala.

Con base en AFP