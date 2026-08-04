El juvenil de River Plate con el que Tigre se reforzó para la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Montevideo City Torque: así juega Ian Subiabre

Tigre de Argentina anunció la llegada del delantero Ian Subiabre , juvenil surgido en River Plate y que es uno de los jugadores marginados del plantel por Eduardo Coudet y la directiva, para afrontar los octavos de final de la Copa Sudamericana donde se medirá ante Montevideo City Torque .

El Matador de Victoria, que viene de ganarle a Racing en Avellaneda el fin de semana por el Torneo Clausura argentino y de clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de eliminar a Nacional , le dio la bienvenida al extremo de 19 años con una publicación en sus redes sociales.

"El delantero Ian Subiabre es nuevo refuerzo del Matador de Victoria. Llega a préstamo desde River Plate por 12 meses, con la posibilidad de extenderlo por seis meses más, sin cargo y con opción de compra ", indicó Tigre en el comunicado emitido.

Aunque Tigre no publicó los montos de la opción de compra, se trataría de 5 millones de dólares por el 70% del pase .

Subiabre, había sido uno de los marginados por la dirigencia del Millonario luego del primer semestre, entrenándose durante las últimas semanas en el famoso 'container' en un predio aparte del primer equipo y de sus compañeros, al igual que el uruguayo Matías Viña.

De esta manera, Tigre anuncia un futbolista que aportó 3 goles y 3 asistencias en 44 partidos con River Plate, sin ganar continuidad tras vestir la camiseta de la Selección Argentina Sub 17 y Sub 20, y que buscará en el Matador relanzar su carrera futbolística, siendo una buena variante para afrontar la Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque.

¿Cuando juega Montevideo City Torque y Tigre por la Copa Sudamericana?

El partido de ida, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, será el próximo miércoles 12 de agosto a las 19 horas en Argentina, mientras que la revancha tendrá lugar el miércoles 19 de agosto a las 21:30 en Montevideo.