Luciano Cosentino en Quedó Picando: cómo vive Wanderers la previa de la final con Peñarol, cómo superó sus lesiones y su vivencia como vegetariano en el fútbol

El futbolista de Wanderers Luciano Cosentino aseguró que su equipo va a "dejar todo" en la final del Torneo Intermedio ante Peñarol , a pesar de que reconoció que "la prioridad" es el debut en el Torneo Clausura por su lucha para salvarse del descenso, en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

"Es hermoso jugar una final, este club hace tiempo no la jugaba , es importante poder jugarla y sabíamos que teníamos que pelear un campeonato por la situación en la que estábamos", afirmó Cosentino, que está a punto de jugar la primera final de su carrera.

De todas formas, el atacante aclaró qu e "la prioridad está clara y es el partido del domingo" ante Defensor Sporting , por la primera fecha del Torneo Clausura , ya que Wanderers aún sigue peleando por la salvación y a la vez por entrar en copas internacionales.

Para Cosentino, no obstante, el plantel bohemio "está capacitado para afrontar los dos partidos", ya que tanto el equipo titular como el recambio "tienen buen nivel".

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El delantero cree que el crecimiento de Wanderers se debe a que existe un plantel "muy unido" y a un cuerpo técnico que les da "herramientas" y está "súper comprometido" con el desafío, junto con el apoyo constante de su hinchada. "La explicación de la confianza es el trabajo que se da día a día", agregó.

Cómo superó las dos lesiones que sufrió en el último año y medio

El atacante recordó que en el último año y medio le tocó pasar por dos lesiones graves que le llevaron un total de ocho meses de recuperación, un edema óseo en la rodilla en enero de 2025 y una lesión en el tendón del aductor en febrero de 2026, algo que le generó "mucha tristeza" por no ayudar al club.

"Te hacés muchas preguntas de por qué pasan las cosas, pero lo importante es mirar hacia adelante y salir adelante. Desde el primer día estaba haciendo todo lo posible para salir de la mejor manera", destacó.

El futbolista bohemio valoró que la última recuperación "fue buena", y marcó que le "vino bien" el parate de tres semanas por el Mundial, ya que le permitió "agarrar fútbol". Se notó: lleva tres goles en los tres partidos que jugó Wanderers después del receso.

Su vivencia como vegetariano en el fútbol

Durante la entrevista, Cosentino confesó que no toma mate, no mira Carnaval y es vegetariano hace cuatro años. "Fue más que nada por los animales, soy una persona muy sentimental con esas cosas", expresó.

El jugador reconoció que fue "fuerte" el momento en el que le confesó por primera vez a un plantel su decisión de no comer carne, ya que recibió muchas bromas al respecto, pero ahora ya no le importa lo que le digan.

También indicó que conversó con un nutricionista para "no cambiar el físico" a pesar del cambio de alimentación, y logró mantener su forma cambiando las proteínas. "Se habla mucho del tema sin saber mucho", añadió.