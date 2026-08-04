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Darwin Núñez cerca de volver a Europa pero a una liga de segundo nivel: Besiktas apunta a quedarse con el delantero uruguayo

Besiktas avanzó con Al Hilal por la contratación de Darwin Núñez que acelera su retorno al fútbol europeo pero lejos de las cinco grandes ligas

4 de agosto de 2026 9:12 hs
Darwin Núñez&nbsp;

Darwin Núñez 

El futuro de Darwin Núñez parece estar en Turquía. Este martes varios medios europeos informaron que el club de ese país, Besiktas, avanzó por la contratación del delantero uruguayo de 27 años.

El nombre del atacante surgido en Peñarol está en el radar de varios equipos: Newcastle y Chelsea en Inglaterra, Juventus y Milan en Italia y Barcelona en España.

Sin embargo, Besiktas se contactó con Al Hilal, dueño de su ficha y club que pagó € 53 millones a Liverpool a mediados de 2025.

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Núñez ya estuvo en la mira de este mercado cuando José Mourinho quiso llevarlo a Fenerbahce, pero finalmente el uruguayo optó por el mercado árabe, seducido por los jugosos petrodólares.

Ahora deberá pelear un lugar con el coreano Hyeon-gyu Oh.

El equipo se reforzó ya con el campeón de Premier League, con Arsenal, Leandro Trossard, extremo belga, y el golero Alexander Nübel de Bayern Múnich.

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