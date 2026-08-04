Antes de la final del Intermedio, así arrancarán la Tabla Anual y la del Descenso en el comienzo del Torneo Clausura

Este miércoles a las 20:00 Peñarol y Wanderers definirán quién se llevará el trofeo del Torneo Intermedio en el Estadio Centenario, pero tanto ellos como el resto de los clubes ya están pensando en el comienzo del Torneo Clausura , última competencia del año de la Liga AUF Uruguaya .

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La final del Intermedio no tiene incidencia en la definición del campeonato , ya que su premio es un lugar en la Copa Sudamericana y otro en la definición de la Supercopa Uruguaya de 2027 contra el campeón uruguayo de este año, ni tampoco suma unidades para las tablas.

Por eso, Peñarol y Wanderers miran de reojo el arranque del Clausura pensando en la Tabla Anual, y el bohemio también la tabla del Descenso.

El carbonero comenzará el último torneo del año en el primer lugar de la Anual, dos puntos por encima de sus escoltas Deportivo Maldonado y Racing. Con su victoria ante Progreso de este domingo, Nacional se mantuvo a ocho puntos del manya y está quinto.

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Wanderers comparte posición con el tricolor en la acumulada tras vencer a Montevideo City Torque el viernes, victoria que le permitió meterse en la final del Intermedio, empatar en puntos al ciudadano, y salir de la zona del descenso, en la que ahora están Danubio, Cerro y Progreso.

Así quedaron los grupos del Intermedio y así se ve la Tabla Anual antes del comienzo del Torneo Clausura:

Así arranca la tabla del Descenso en el Torneo Clausura: