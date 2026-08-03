Los dos jugadores con los que Diego Aguirre puede contar en Peñarol para reforzar el equipo en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers

Peñarol entrenará en la tarde de este lunes pensando en la final del Torneo Intermedio que se jugará este miércoles ante Wanderers a la hora 20 en el Estadio Centenario, con la intención de volver a ganar el título que obtuvo el año pasado.

Los carboneros vencieron a Nacional en la definición por penales en 2025 y se llevaron por primera vez para sus vitrinas la copa de este certamen.

El director técnico Diego Aguirre podrá contar con dos jugadores con los que no pudo el pasado sábado cuando Peñarol goleó 3-0 a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo por la última fecha de su grupo del Torneo Intermedio, clasificando así a la final del mismo.

Eric Remedi está pronto para retornar luego de pagar sus tres partidos de suspensión debido a la expulsión en los minutos de adición contra Central Español, cuando perdieron 1-0 en el minuto 90+10, jugando como locales.

Lo que dijo Jorge Bava tras la victoria "impostergable" de Nacional: la sanción de Maxi Gómez, el estado de Juan Cruz De los Santos y la llegada de Rubén Botta

Nacional 2-1 Progreso por el Torneo Intermedio: con Maximiliano Gómez al rescate, el tricolor ganó a duras penas contra un rival en zona de descenso y que jugó con 10 por 62 minutos

Eric Remedi Foto: Felipe Mereola/Focouy

Por otra parte, también podrá jugar Thiago Espinosa, uno de los flamantes refuerzos de los carboneros.

El lateral izquierdo no jugó ante Cerro Largo -pese a que iba a ser titular por lo que había ensayado el propio Aguirre en la semana- debido a que, como informó Referí, debido a un motivo reglamentario.

Espinosa, quien llegó al club cedido desde América de México, tenía una chance clara para estar en el once titular del aurinegro ante los arachanes, pero un posible problema de interpretación del reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo que se encendieran las alarmas en la directiva.

Marcelo Solomita, dirigente de Peñarol, explicó a Referí que Espinosa fue inscripto luego de la fecha en la que se fijó el partido ante Cerro Largo, ya que la fecha 6 y 7 del Torneo Intermedio se fijaron en conjunto.

Thiago Espinosa Foto: @OficialCAP

Esas fechas se marcaron antes de que se disputara la etapa 5, que comenzó el viernes 17 de julio, y Espinosa llegó al país el sábado 18, día en el que Peñarol venció 3-0 a Boston River.

En ese contexto, y para que no hubiera malas interpretaciones y que Peñarol estuviera sujeto a posibles reclamos de puntos de parte de Cerro Largo, se decidió que Almada no fuera tenido en cuenta el pasado sábado, pero sí podrá debutar, si Aguirre lo desea, contra Wanderers en la final del Torneo Intermedio el próximo miércoles.