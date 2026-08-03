El récord de Joaquín Piquerez que lo transformó en una de las leyendas de Palmeiras en Brasil

Joaquín Piquerez sigue escribiendo páginas doradas en la historia del Palmeiras. El lateral izquierdo uruguayo alcanzó la cifra de 242 partidos disputados con la camiseta del verdao en el pasado compromiso en el que vencieron 3-0 a Fortaleza por la ida de los octavos de final de la Copa Brasil, un hito que lo consolida como una figura indispensable en el esquema del conjunto paulista y que lo mete de lleno en los libros de oro del club.

Con este nuevo registro, Piquerez se transformó oficialmente en el segundo jugador extranjero con mayor cantidad de encuentros disputados en la historia de la institución .

Para lograrlo, dejó atrás a dos verdaderos ídolos internacionales que marcaron época en el club de San Pablo: el histórico lateral paraguayo Francisco "Chiqui" Arce y el talentoso mediapunta chileno Jorge Valdivia , quienes quedaron igualados en el tercer escalón del podio con 241 presencias cada uno.

El ranking histórico entre los futbolistas nacidos fuera de Brasil lo lidera cómodamente el defensor paraguayo Gustavo Gómez , un pilar del ciclo moderno que suma la impresionante cifra de 415 partidos .

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Además de su segundo lugar en el podio general, Joaquín Piquerez ostenta el orgullo de ser el uruguayo con más partidos jugados en Palmeiras.

La huella charrúa en el club es rica y con historia: en el top 10 de extranjeros también destacan Víctor Hugo Diogo, ubicado en el séptimo lugar con 147 encuentros, y Hugo Villadóniga, en el noveno puesto con 139 apariciones.

Rendimiento, regularidad y jerarquía: Joaquín Piquerez no solo se adueñó del lateral izquierdo, sino también de un lugar de privilegio entre los grandes nombres internacionales del fútbol brasileño.

Con el verdao, el uruguayo ganó la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, además de el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, la Supercopa Brasileña, y cuatro veces el Torneo Paulista.