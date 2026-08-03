"Una leyenda": el golero uruguayo que entrenó con Vozinha, figura del Mundial 2026 con Cabo Verde, antes de su viaje a Chile

Un arquero uruguayo entrenó en los últimos días con Vozinha , la figura del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, quien este domingo llegó a Santiago de Chile para firmar con Colo Colo.

Mientras el golero africano estaba en Lisboa, Portugal, y definía su futuro la semana pasada, practicó junto al uruguayo Sebastián Álvarez Lescano , oriundo de Paysandú, quien desde hace unos años está en ese país europeo.

El arquero sanducero tiene 23 años y una carrera que lo tuvo en las formativas de Wanderers, pasando en julio de 2023 a Merelinense de Portugal, para luego seguir en Portimonense, Sintrense y Real SC, su último equipo de Lisboa y de quinta división.

En la pretemporada, el uruguayo practicó con el entrenador de arqueros Valter Manaia y el grupo tuvo la llegada de Vozinha, quien formó parte del equipo de trabajo para mantenerse en forma a la espera de concretar su llegada a Colo Colo.

La decisión final de Vozinha con Colo Colo: el arquero de Cabo Verde, elegido por FIFA en el equipo ideal del Mundial 2026, terminó con la novela de su pase

Se terminó la novela: Vozinha llegó a Chile y fue recibido por cientos de hinchas de Colo Colo; mirá el video

“Un privilegio entrenar al lado de una leyenda como Vozinha”, comentó el uruguayo en sus redes.

“Y feliz por aprender todos los días de la mano de Manaia Jr. y compartir con este grupazo de arqueros. ¡Seguimos con todo!”, señaló.

Sebastián Álvarez Lescano, en el grupo de arqueros que entrenó con Vozinha

Vozinha ya está en Chile

El golero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, se declaró este domingo "muy feliz" de haber llegado a Santiago de Chile para concretar su vinculación con el club Colo Colo, luego de varios días de espera.

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme" declaró a EFE el hombre que se perfila como flamante refuerzo del Colo Colo.

El guardameta se mostró contento por llegar a "un gran club", en alusión a sus negociaciones con Colo Colo, y anticipó a los más de 300 hinchas que le vitoreaban: "Nos vemos pronto en el Monumental".

La llegada de Vozinha a Chile

El futbolista arribó desde Madrid al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, donde fue recibido por un animado grupo de hinchas del club albo. Una bandera de Cabo Verde fue enarbolada al paso del jugador entre los hinchas, que coreaban su nombre y entonaban cánticos del equipo chileno.

Vozinha apareció ante los entusiastas hinchas y un nutrido número de periodistas hacia las 21.03 horas.

Al interior del aeropuerto un centenar de aficionados se agolparon para verlo pasar en camino hacia el exterior donde lo esperaba el mayor número de entusiastas, que lo vieron detrás de las vallas de protección pidiéndole que se acercara.

Tras sus breves palabras a la prensa los saludó con y subió en una camioneta del club hacia el hotel.

El guardameta, de 40 años, tuvo dos retrasos consecutivos en su fecha de llegada al país, debido a la demora en el trámite de los documentos de su visado y a que tenía asuntos personales para resolver.

El arquero tiene previsto someterse este lunes a primera hora a exámenes médicos de rigor antes de firmar un contrato por seis meses con la posibilidad de renovación por doce más hasta 2027.

La llegada de Vozinha a Chile Foto: AFP

El jugador, incluido en el once ideal de la Copa del Mundo revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, llega libre al Cacique, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

El martes en la mañana acudirá a su primer entrenamiento con el resto de plantel y al mediodía será presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

Su debut en Chile, sin embargo, aún no tiene fecha probable. Colo Colo viene de ganar, el sábado por 4-3 en su visita a Everton, y su próximo partido será también fuera de casa el próximo domingo ante Unión La Calera.

Los albos, líderes de la liga chilena con 12 puntos de distancia, volverá a jugar de local el 16 de agosto ante O’Higgins, por la fecha 19, antes del superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile.

Vozinha y Maximiliano Araújo Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

A horas de su viaje, el arquero mostró fotos de él en su cuenta de Instagram -donde acumula casi 30 millones de seguidores-, retomando el acondicionamiento físico luego de haber estado de algunas semanas de vacaciones tras terminar el Mundial.

Su desempeño en la cita mundialista lo catapultó a la fama mundial, tras brillar en el empate sin goles ante la ahora campeona España, y contra la finalista Argentina, con la que perdió 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos de final.

Colo Colo consiguió, el pasado viernes, que ‘Vozinha’ pueda usar su apodo en el camiseta del equipo albo, luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) votara, de manera extraordinaria, para modificar el reglamento del campeonato chileno que lo prohibía.

Con base en EFE