Atrapado en el contrato, sin minutos y en un limbo: la trama secreta detrás del aislamiento de Matías Viña en River Plate argentino y el conflicto con Flamengo

Toda la pinta de jugador de Matías Viña con la camiseta de River Plate argentino

La situación de Matías Viña en River Plate atravesó un giro inesperado y desencadenó un conflicto de alto impacto entre dos gigantes del continente. El lateral izquierdo de la selección uruguaya fue apartado de los entrenamientos del plantel profesional que conduce Eduardo Coudet en el predio de Cantilo y trabaja junto a un grupo de futbolistas relegados, producto de un entramado contractual de difícil resolución.

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El exjugador de Nacional y Palmeiras, llegó a Núñez a comienzos de año cedido desde Flamengo por un cargo de US$ 500.000 por una temporada. El préstamo incluía una cláusula de compra obligatoria fijada en US$ 5 millones por la totalidad de su pase, la cual se activaría de manera automática en caso de que el defensor disputara al menos el 50% de los minutos totales durante la competencia oficial.

El calvario de Matías Viña en River Plate Ante un rendimiento por debajo de lo esperado y la decisión del cuerpo técnico de no considerarlo una prioridad, la directiva de River Plate intentó interrumpir el préstamo de Matías Viña seis meses antes de su finalización y devolver al jugador a Brasil.

Sin embargo, desde Río de Janeiro la respuesta de Flamengo fue rotunda: el conjunto carioca rechazó la rescisión sin costo y exigió el pago de una multa compensatoria estipulada en el contrato si la cesión se rompe de forma anticipada.