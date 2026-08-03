Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Atrapado en el contrato, sin minutos y en un limbo: la trama secreta detrás del aislamiento de Matías Viña en River Plate argentino y el conflicto con Flamengo

El lateral izquierdo de la selección uruguaya atraviesa uno de los peores momentos de su carrera

3 de agosto de 2026 13:47 hs
Toda la pinta de jugador de Matías Viña con la camiseta de River Plate argentino

Toda la pinta de jugador de Matías Viña con la camiseta de River Plate argentino

La situación de Matías Viña en River Plate atravesó un giro inesperado y desencadenó un conflicto de alto impacto entre dos gigantes del continente. El lateral izquierdo de la selección uruguaya fue apartado de los entrenamientos del plantel profesional que conduce Eduardo Coudet en el predio de Cantilo y trabaja junto a un grupo de futbolistas relegados, producto de un entramado contractual de difícil resolución.

El exjugador de Nacional y Palmeiras, llegó a Núñez a comienzos de año cedido desde Flamengo por un cargo de US$ 500.000 por una temporada. El préstamo incluía una cláusula de compra obligatoria fijada en US$ 5 millones por la totalidad de su pase, la cual se activaría de manera automática en caso de que el defensor disputara al menos el 50% de los minutos totales durante la competencia oficial.

El calvario de Matías Viña en River Plate

Ante un rendimiento por debajo de lo esperado y la decisión del cuerpo técnico de no considerarlo una prioridad, la directiva de River Plate intentó interrumpir el préstamo de Matías Viña seis meses antes de su finalización y devolver al jugador a Brasil.

Sin embargo, desde Río de Janeiro la respuesta de Flamengo fue rotunda: el conjunto carioca rechazó la rescisión sin costo y exigió el pago de una multa compensatoria estipulada en el contrato si la cesión se rompe de forma anticipada.

Los dos jugadores con los que Diego Aguirre puede contar en Peñarol para reforzar el equipo en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers

La razón por la que Luis Suárez no podrá jugar con Inter Miami durante toda la Leagues Cup que comienza ya este martes

Para evitar asumir el desembolso de la penalización y, fundamentalmente, impedir que Viña sume el porcentaje de minutos que gatillaría la compra obligatoria de US$ 5 millones, la dirigencia de River Plate tomó la determinación de aislarlo del primer equipo.

Así, el futbolista uruguayo quedó atrapado en un "limbo": su actual club asumirá el pago de sus haberes hasta diciembre, pero no le dará rodaje deportivo mientras ambas instituciones negocian una salida definitiva.

Las más leídas

Nacional 2-1 Progreso por el Torneo Intermedio: con Maximiliano Gómez al rescate, el tricolor ganó a duras penas contra un rival en zona de descenso y que jugó con 10 por 62 minutos

Maximiliano Gómez alcanzó la cima de la tabla de goleadores, quedó suspendido en Nacional y Jorge Bava dijo que va a revisar las planillas

Las posiciones de la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional ante Progreso y cómo quedó el descenso

La razón por la que Luis Suárez no podrá jugar con Inter Miami durante toda la Leagues Cup que comienza ya este martes

Temas

Matías Viña River Plate Flamengo selección uruguaya

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos