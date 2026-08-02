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Tres hinchas de Nacional fueron heridos de bala a la salida del Gran Parque Central tras el partido contra Progreso

Tres parciales de Nacional fueron heridos de bala a la salida del Gran Parque Central tras el partido contra Progreso

2 de agosto de 2026 22:54 hs
Gran Parque Central

Gran Parque Central

Foto: @Nacional

Tres hinchas de Nacional fueron heridos de bala a la salida del Gran Parque Central tras el partido contra Progreso que se jugó este domingo por la séptima fecha del grupo B del Torneo Intermedio.

La información oficial que maneja el Ministerio del Interior, sobre la hora 22.30 de este domingo, es que una mujer de 20 años, un hombre de la misma edad y otro de 30 años, recibieron heridas producto de disparos efectuados con armas de fuego.

Las mismas se produjeron cuando el público de Nacional salía del Gran Parque Central y la hinchada de Progreso permanecía en la Tribuna Héctor Scarone.

Según pudo saber Referí, ninguno de los heridos quedó en situación grave.

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Los disparos se registraron desde un vehículo en las afueras del estadio de Nacional y los tres heridos son hinchas tricolores.

La Policía, de momento, no logró determinar que los atacantes estuvieran identificados con alguna otra parcialidad.

Los agresores usaron una camioneta blanca y dispararon una gran cantidad de balas sobre un auto estacionado a una cuadra del estadio, minutos después de terminado el partido.

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