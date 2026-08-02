Léo Coelho, campeón con Nacional y Peñarol, cesado de Amazonas con un insólito video de sus errores y que demandó al club por una deuda millonaria, llegó a un acuerdo con un nuevo equipo

El defensor central Léo Coelho, de 32 años, fue noticia recientemente por un insólito despido de Amazonas FC, donde la dirigencia anunció su salida publicando un video con un compilado de sus errores individuales en el campo.

Dejando atrás el escándalo, el zaguero con pasado en Nacional y Peñarol, con los que ganó el Campeonato Uruguayo, cerró su incorporación a un club del fútbol paulista para continuar su carrera deportiva.

La abrupta rescisión de contrato del zaguero no estuvo libre de conflicto.

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Léo Coelho ya había acudido a la Justicia del Trabajo contra Amazonas exigiendo el pago de salarios atrasados, derechos laborales y acuerdos contractuales no cumplidos, en una demanda que superaría los 8 millones de reales (US$ 1.578.000), como informó Referí el pasado 13 de julio.

A pesar de la exposición pública y la disputa legal que aún se mantiene en los tribunales, el defensor resolvió rápidamente su futuro en el mercado de pases al llegar a un acuerdo con un equipo paulista para afrontar lo que resta de la temporada.

Con 39 partidos disputados y dos goles convertidos en su paso por el Amazonas, Léo Coelho busca dar vuelta la página, dejar de lado la contienda judicial y enfocarse en su rendimiento dentro del terreno de juego con Juventus de San Pablo.

Mirá el video de su presentación con Juventus de San Pablo: