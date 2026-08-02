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El único e importante error que cometió el extremo argentino, Leonel Jaime, la nueva figura de Peñarol, tras la victoria ante Cerro Largo; mirá el video

El juvenil de 19 años se transformó en pocos partidos, en el motor del equipo de Diego Aguirre y en el preferido de la tribuna carbonera

2 de agosto de 2026 11:28 hs
Abel Hernández celebra un nuevo gol para Peñarol tras una enorme jugada de Carlos Leonel Jaime, el argentino al cual señala en la foto

Abel Hernández celebra un nuevo gol para Peñarol tras una enorme jugada de Carlos Leonel Jaime, el argentino al cual señala en la foto

FOTO: @OficialCAP

El fútbol suele regalar momentos espontáneos que rápidamente se vuelven virales, y el delantero de Peñarol, cedido a préstamo desde River Plate, Carlos Leonel Jaime, fue el gran protagonista de la jornada tanto dentro como fuera de la cancha. Tras completar una destacada actuación con la camiseta aurinegra con dos asistencias, una de lujo a Abel Hernández para el segundo carbonero, el delantero argentino cometió un insólito e inocente desliz durante las declaraciones post partido al referirse a su compañero de ataque, el experimentado Abel.

Al ser consultado sobre la jugada colectiva y la definición del delantero, Jaime quiso elogiar la jerarquía de su compañero en el frente de ataque pero la traición del inconsciente jugó su partida.

En lugar de pronunciar el apellido correcto, lo rebautizó en vivo como “Abel Fernández”.

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La confusión de nombres no pasó desapercibida para las cámaras ni para los usuarios en redes sociales, quienes en cuestión de minutos convirtieron la declaración en tendencia dentro del ámbito futbolístico. Además, demuestra que recién se está conociendo con sus nuevos compañeros, por más que a la hora de jugar, parece que lo hiciera desde hace años en el club, por la confianza que se ganó.

Más allá del tono jocoso y las bromas que generó el blooper del juvenil en las plataformas digitales, el episodio sirvió para poner el foco en el rendimiento deportivo que viene ofreciendo con la camiseta de Peñarol.

El extremo argentino logró afianzarse en el equipo, mostrando desequilibrio, velocidad y una capacidad de asociación que está dando frutos en el ataque aurinegro.

Aquí se puede ver el video de ese jocoso error:

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