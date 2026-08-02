El único e importante error que cometió el extremo argentino, Leonel Jaime, la nueva figura de Peñarol, tras la victoria ante Cerro Largo; mirá el video

El fútbol suele regalar momentos espontáneos que rápidamente se vuelven virales, y el delantero de Peñarol , cedido a préstamo desde River Plate, Carlos Leonel Jaime, fue el gran protagonista de la jornada tanto dentro como fuera de la cancha. Tras completar una destacada actuación con la camiseta aurinegra con dos asistencias, una de lujo a Abel Hernández para el segundo carbonero, el delantero argentino cometió un insólito e inocente desliz durante las declaraciones post partido al referirse a su compañero de ataque, el experimentado Abel.

Al ser consultado sobre la jugada colectiva y la definición del delantero, Jaime quiso elogiar la jerarquía de su compañero en el frente de ataque pero la traición del inconsciente jugó su partida.

Al ser consultado luego de la victoria sobre Cerro Largo por 3-0 que clasificó a Peñarol a la final del Torneo Intermedio ante Wanderers, acerca de quién había sido la figura de la cancha, Leonel Jaime quiso nombrar a Abel Hernández.

En lugar de pronunciar el apellido correcto, lo rebautizó en vivo como “Abel Fernández”.

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La confusión de nombres no pasó desapercibida para las cámaras ni para los usuarios en redes sociales, quienes en cuestión de minutos convirtieron la declaración en tendencia dentro del ámbito futbolístico. Además, demuestra que recién se está conociendo con sus nuevos compañeros, por más que a la hora de jugar, parece que lo hiciera desde hace años en el club, por la confianza que se ganó.

Más allá del tono jocoso y las bromas que generó el blooper del juvenil en las plataformas digitales, el episodio sirvió para poner el foco en el rendimiento deportivo que viene ofreciendo con la camiseta de Peñarol.

El extremo argentino logró afianzarse en el equipo, mostrando desequilibrio, velocidad y una capacidad de asociación que está dando frutos en el ataque aurinegro.

Aquí se puede ver el video de ese jocoso error: