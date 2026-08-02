La redención de Fernando Muslera: de las sombras del Mundial 2026 con la selección uruguaya a la ovación bajo los tres palos en Estudiantes al atajar un penal; mirá el video

El fútbol es un deporte de momentos extremos donde la línea entre el juzgamiento y la consagración suele ser sumamente delgada. Fernando Muslera lo experimentó en carne propia en cuestión de semanas. Tras el trago más amargo de su carrera reciente en el Mundial 2026 con la selección uruguaya, el experimentado arquero encontró en el Estadio Jorge Luis Hirschi el escenario perfecto para volver a vestirse de héroe y recibir la calurosa ovación de los hinchas de Estudiantes de La Plata.

En la victoria por 3-0 frente a Defensa y Justicia por la tercera fecha del Torneo Clausura, El Nene fue una de las grandes figuras de la tarde-noche. Con el partido bajo control pero con el rival buscando descontar en el complemento, Muslera se lució al contener un penal ejecutado por David Barbona, desatando el delirio en las tribunas albirrojas. Su reacción, liderazgo y solidez permitieron mantener la valla invicta y sellar la primera victoria del ciclo.

La actuación de Fernando Muslera no solo sirvió para asegurar los tres puntos en el ámbito local, sino que tuvo un fuerte impacto emocional.

Su nivel con la camiseta del Pincha contrastó drásticamente con lo sucedido a mediados de año en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. En la cita máxima, el arquero uruguayo no tuvo su mejor rendimiento y fue señalado por fallas puntuales que influyeron directamente en la prematura eliminación de la celeste en la fase de grupos.

Léo Coelho, campeón con Nacional y Peñarol, cesado de Amazonas con un insólito video de sus errores y que demandó al club por una deuda millonaria, llegó a un acuerdo con un nuevo equipo

Líder, capitán y respetado por los grandes: Federico Valverde brilló en Real Madrid y se fundió en un afectuoso abrazo con José Mourinho en lo que fue el gesto de la jornada

Si bien es indudable que el golero no fue el único responsable de la actuación colectiva de un equipo que quedó en deuda con su gente, su condición de referente lo dejó en el centro de las críticas.

Sin embargo, los verdaderos referentes se miden por su capacidad para levantarse. Sin esconderse y con la templanza que le otorgó una carrera repleta de batallas, Muslera regresó al club platense enfocado en reencontrarse con su mejor versión.

La brillante parada desde los 12 pasos y el aplauso cerrado del público albirrojo demostraron que la jerarquía sigue intacta y que el fútbol, tarde o temprano, siempre ofrece una oportunidad de revancha.