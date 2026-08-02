Explotó Agustín Canobbio en Brasil ante la pasividad de un árbitro: "Te mira como un loco y exige respeto"; mirá el video

El clima de tensión en el campo de juego cruzó la línea hacia los micrófonos una vez concluido el compromiso. Agustín Canobbio no ocultó su malestar con el desempeño de la terna arbitral y expuso públicamente la actitud del juez principal durante el desarrollo del partido que Fluminense empató este sábado 0-0 de visitante ante Vasco Da Gama por la ida de los octavos de final de la Copa Brasil, dejando en evidencia un choque de formas que desató la controversia.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Visiblemente molesto con el criterio adoptado dentro del campo, el delantero uruguayo utilizó las declaraciones post partido para hacer un duro descargo sobre el trato recibido por parte del juez.

Según las palabras del propio futbolista, existe una marcada doble vara a la hora de dialogar durante las acciones del juego, donde la autoridad exige una conducta impecable por parte de los profesionales pero responde de manera opuesta.

"Te mira como un loco, te habla mal y después te exige respeto", manifestó el atacante, cuestionando la soberbia con la que se manejan ciertas situaciones determinantes en el terreno.

La decisión final de Vozinha con Colo Colo: el arquero de Cabo Verde, elegido por FIFA en el equipo ideal del Mundial 2026, terminó con la novela de su pase

Líder, capitán y respetado por los grandes: Federico Valverde brilló en Real Madrid y se fundió en un afectuoso abrazo con José Mourinho en lo que fue el gesto de la jornada

Para Canobbio, el diálogo fluído y educado debería ser recíproco para evitar que los ánimos se caldeen durante los noventa minutos.

El extremo dijo que el árbitro principal “habla mal y te mira mal”, o “no te mira a la cara para habla y te ignora”.

Y añadió: “Sé que no siempre tenemos que hablar, pero cuando hablás con educación, no te mira o te mira como un loco y exige respeto No es así”, continuó.

Las contundentes frases del atacante rápidamente cobraron repercusión en el ámbito deportivo, abriendo nuevamente el debate sobre el relacionamiento entre los futbolistas y los jueces en la alta competencia.