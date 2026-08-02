La otra cara de Marcelo Bielsa: la increíble historia de un hincha de Newell's Old Boys que se lo encontró en un cajero automático y se tatuó su firma; mirá el video

El carisma y la autenticidad de Marcelo Bielsa siguen generando capítulos inolvidables en el mundo del fútbol, más allá de los magros resultados obtenidos con la selección uruguaya en el Mundial 2026 de la que quedó recientemente eliminado.

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En las últimas horas, la historia de un fanático se volvió viral tras relatar el insólito encuentro que tuvo con el entrenador en un lugar completamente inesperado: la fila de un cajero automático.

El simpatizante de Newell's Old Boys, sorprendido por la presencia del técnico rosarino en un entorno tan cotidiano de esa ciudad argentina, no dudó en acercarse con cautela para saludarlo y expresarle toda su admiración.

Con la timidez y el respeto que caracterizan al Loco, Bielsa accedió amablemente a la conversación y aceptó plasmar su firma en el brazo del hincha que le había pedido eso emocionado.

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El tatuaje de la firma de Marcelo Bielsa

Sin embargo, lo que comenzó como un saludo casual y un autógrafo para el recuerdo terminó en una muestra de devoción absoluta.

Sin pensarlo dos veces, el fanático se dirigió de inmediato a un estudio de tatuajes para inmortalizar el trazo original del entrenador en su piel antes de que pudiera borrarse o deteriorarse.

Marcelo Bielsa le firmó su autógrafo a un hincha de Newell's Old Boys en su brazo y este se lo tatuó

La imagen del tatuaje con la firma del DT santafesino circuló rápidamente en las redes sociales, despertando la fascinación y el elogio de los amantes del fútbol.

El episodio no solo refleja la huella imborrable que deja Marcelo Bielsa allá donde va, sino también la devoción de los hinchas -sobre todo, de Newell's Old Boys- hacia un técnico que es tan querido en ese club, que el estadio lleva su nombre.

Aquí se puede ver cómo se tatuó la firma de Marcelo Bielsa: