Presidenta de la Jutep sobre el caso de la camioneta de Orsi: "Voy a votar de acuerdo a derecho"

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ), Ana María Ferraris , evitó adelantar cuál será su voto en la investigación que involucra al presidente Yamandú Orsi por la compra de su camioneta en febrero de 2025 , días antes de asumir el gobierno, y aseguró que resolverá el caso “de acuerdo a derecho, conforme a derecho” .

En entrevista en Arriba Gente (Canal 10), Ferraris fue consultada directamente sobre si podía asegurar que votaría en contra del presidente en caso de encontrar irregularidades en el expediente. Sin responder afirmativamente o negativamente, sostuvo que la decisión se tomará con base en criterios técnicos y jurídicos.

“Yo lo que le puedo decir a la gente es que voy a votar de acuerdo a derecho, conforme a derecho. Porque nosotros somos un organismo técnico y con un fuerte énfasis en lo jurídico ”, afirmó.

Caso Charles Carrera: se reeditó debate sobre si Jutep puede aportar informe técnico y la intimación del exsenador al Ministerio del Interior

"El Directorio de la Jutep se tiene que ir", dijo Abdala tras determinaciones del consejo por fuera de Asesoría Letrada

Ante la pregunta sobre si eso implicaría seguir el criterio de la abogada que ejerce como asesora letrada, Ferraris respondió que el Directorio puede apartarse del dictamen jurídico.

“Cuando uno se aparta de un dictamen jurídico, tiene que hacerlo en forma fundada. Nosotros, las veces que lo hemos hecho, fue en forma fundada y con un fuerte respaldo normativo para la toma de decisiones”, señaló.

Ferraris recordó además que la Jutep recibió "tres o cuatro" denuncias anónimas vinculadas a la compra de la camioneta que realizó Orsi en febrero de 2025, en las que se planteaban presuntas irregularidades o eventuales faltas éticas en la operación.

El vehículo, cuyo precio de venta al público era de US$ 79.000, fue adquirido por el entonces presidente electo con un descuento de US$ 25.000, un aspecto que fue cuestionado por dirigentes de la oposición. Como parte de pago, Orsi entregó una camioneta que había recibido como donación de una automotora durante la campaña electoral.

Ese vehículo había sido destinado inicialmente a una rifa para financiar la campaña, pero el número ganador no fue vendido y la camioneta quedó en poder de Orsi.

Según informó posteriormente su entorno, al rendir cuentas de la campaña el comando entregó al Frente Amplio los fondos remanentes, incluyendo el valor de la camioneta donada, que pasó a integrar el patrimonio personal del entonces candidato y pudo ser utilizada como parte de pago en la compra del nuevo vehículo. El saldo restante fue abonado mediante una transferencia bancaria.

Tras la difusión pública del caso, Orsi resolvió donar la camioneta adquirida en febrero de 2025 a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el traslado de escolares.

"El Directorio de la Jutep se tiene que ir"

Estas declaraciones llegan pocos días después de que la actuación de la Jutep quedara bajo cuestionamiento luego de que el Directorio resolviera continuar dos investigaciones pese a que la Asesoría Letrada había recomendado archivarlas. Esos casos motivaron críticas del diputado nacionalista Pablo Abdala, quien sostuvo que el organismo atraviesa “un problema institucional” y reclamó que el Directorio de la junta "se tiene que ir".

Un caso es el presentado por el exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, que denunció a la fiscal subrogante de Corte Mónica Ferrero por "presunta irregularidad por conflicto de interés público" en la designación de la fiscal que lo acusó. Y, el otro, tiene como investigado al secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda, denunciado por un edil de su fuerza política por una presunta violación al artículo 124 de la Constitución.

Desde el Frente Amplio, en tanto, el diputado Alejandro Zavala defendió el accionar de la Jutep y sostuvo que el Directorio puede discrepar con la Asesoría Letrada siempre que existan fundamentos jurídicos para hacerlo.