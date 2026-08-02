Ráfaga de disparos contra un vehículo cerca del Gran Parque Central dejó dos personas heridas

Dos personas resultaron heridas de bala en la noche de este domingo tras un ataque a tiros ocurrido en las inmediaciones del Gran Parque Central , luego del partido entre Nacional y Progreso, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

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Según informó Subrayado (Canal 10), el ataque ocurrió a una cuadra de la tribuna José María Delgado , cuando una camioneta Renault Oroch pasó por el lugar y desde su interior efectuaron una ráfaga de disparos contra otro vehículo.

De acuerdo con la información primaria, las víctimas son un hombre y una mujer , quienes sufrieron heridas de bala y se encuentran fuera de peligro .

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La Policía trabajó en la escena y encontró decenas de vainas de bala, al tiempo que inició el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables del ataque.

Fuentes de la Guardia Republicana dijeron a El Observador que el departamento de Investigaciones encontró la camioneta a pocas cuadras, pero quemada.

El caso es investigado por la Policía y la Fiscalía, que buscan establecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil de la balacera.