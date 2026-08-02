Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / SE INVESTIGA

Ráfaga de disparos contra un vehículo cerca del Gran Parque Central dejó dos personas heridas

La Policía trabajó en la escena y encontró decenas de vainas de bala, al tiempo que inició el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona

2 de agosto de 2026 21:27 hs
Captura de pantalla Subrayado&nbsp;

Captura de pantalla Subrayado 

Dos personas resultaron heridas de bala en la noche de este domingo tras un ataque a tiros ocurrido en las inmediaciones del Gran Parque Central, luego del partido entre Nacional y Progreso, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Subrayado (Canal 10), el ataque ocurrió a una cuadra de la tribuna José María Delgado, cuando una camioneta Renault Oroch pasó por el lugar y desde su interior efectuaron una ráfaga de disparos contra otro vehículo.

De acuerdo con la información primaria, las víctimas son un hombre y una mujer, quienes sufrieron heridas de bala y se encuentran fuera de peligro.

Más noticias

Ataque a disparos a auto en La Tablada: joven de 21 años fue baleado mientras viajaba con bebé de cuatro meses

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados con tres aciertos de este domingo 2 de agosto

La Policía trabajó en la escena y encontró decenas de vainas de bala, al tiempo que inició el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables del ataque.

Fuentes de la Guardia Republicana dijeron a El Observador que el departamento de Investigaciones encontró la camioneta a pocas cuadras, pero quemada.

El caso es investigado por la Policía y la Fiscalía, que buscan establecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil de la balacera.

Las más leídas

Transferencias monetarias: por qué el modelo uruguayo termina castigando a los más vulnerables

La casa de Margarita Xirgu en Punta Ballena fue declarada Monumento Histórico Nacional: semblanza del lugar donde la actriz catalana encontró paz en el exilio

Líder, capitán y respetado por los grandes: Federico Valverde brilló en Real Madrid y se fundió en un afectuoso abrazo con José Mourinho en lo que fue el gesto de la jornada

Una joven de 26 años fue asesinada a puñaladas en Tres Cruces: la Policía detuvo a su pareja

Temas

disparos Vehículo Gran Parque Central

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos