El centrodelantero uruguayo Matías Cóccaro, el Zorro, anotó un golazo este domingo con el que su equipo, Newell's Old Boys, empató 2-2 contra Boca Juniors en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura argentino.
El golazo para Newell's del Zorro Matías Cóccaro que dejó a Leandro Paredes por el piso y la razón de la bronca del capitán de Boca Juniors
Mirá el golazo que marcó Matías Cóccaro en el empate entre Newell's Old Boys y Boca Juniors y la razón por la que esa conquista desató la ira de Leandro Pardes