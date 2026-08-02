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El golazo para Newell's del Zorro Matías Cóccaro que dejó a Leandro Paredes por el piso y la razón de la bronca del capitán de Boca Juniors

Mirá el golazo que marcó Matías Cóccaro en el empate entre Newell's Old Boys y Boca Juniors y la razón por la que esa conquista desató la ira de Leandro Pardes

2 de agosto de 2026 21:33 hs
Leandro Paredes y Matías Cóccaro

Leandro Paredes y Matías Cóccaro

Foto: @Newells

El centrodelantero uruguayo Matías Cóccaro, el Zorro, anotó un golazo este domingo con el que su equipo, Newell's Old Boys, empató 2-2 contra Boca Juniors en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura argentino.

El partido se jugó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y cuando Boca ganaba 1-0 con gol de Santiago Ascacíbar, Newell's llegó al empate por intermedio de Cóccaro.

El ex Rampla Juniors, Villa Teresa y Montevideo City Torque, recibió en el área, controló y eso hizo desparramar a Leandro Paredes que se tiró para intentar bloquear el disparo.

Cóccaro se tomó así un tiempo de más y tras girar definió con gran calidad.

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Apenas se consumó el gol, Paredes salió a protestar en forma totalmente destemplada contra el juez.

¿La razón? En el inicio de la jugada, en un lateral, había dos pelotas en la cancha y tanto Sebastián Villa, que la sacó, y otros compañeros se distrajeron con ese balón extra.

Miguel Merentiel fue titular en Boca.

Juan Ignacio Ramírez entró en la Lepra y Leandro Lozano en el Xeneize.

El partido terminó 2-2.

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