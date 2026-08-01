Juan Román Riquelme, crítico tras la sufrida clasificación de Boca Juniors: "No te pueden hacer un gol de lateral"

Juan Román Riquelme , presidente de Boca Juniors y uno de los máximos ídolos del club, habló con los medios de comunicación y fue muy crítico con el plantel luego de la ajustada clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana por penales ante O'Higgins .

Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, desde la puerta del hotel donde se alojó Boca Juniors, Riquelme analizó la clasificación a la siguiente ronda , donde se medirá ante Recoleta FC de Paraguay , y valoró el pase a la próxima instancia en términos de confianza, pero sentenció que hay que mejorar esas "distracciones chiquititas".

" Los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral . Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien. No tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Tenemos cosas que mejorar. Mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado", afirmó Riquelme.

A los 72 minutos de juego, un lateral directo al área de Boca fue rechazado hacia el medio por Nicolás Figal , quien se la dejó servida a Francisco González para que igualara la serie con un potente zurdazo.

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Si bien el equipo del Vasco Arruabarrena pudo ganarlo sobre el final y se terminó imponiendo en los penales, esa distracción pudo haberle costado la eliminación de la Copa Sudamericana.

Juan Román Riquelme valoró el pase y criticó el calendario

Pese a la crítica por esa jugada puntual, le dio valor a la clasificación: "Era importante pasar, creo que es una manera de ir agarrando confianza. Tenemos muy poquito tiempo de descanso. Vamos a jugar hasta fines de agosto sin parar, cada dos o tres días. Es medio difícil. Es raro que vos encuentres un equipo que te juegue diez partidos de corrido muy bien. Nosotros tenemos técnico nuevo, va conociendo a los muchachos y está contento con el plantel que tiene", explicó.

"Bareiro, Belmonte, Palacios, son jugadores demasiado importantes para nosotros. Nos está pasando que últimamente no podemos contar con todo el plantel ni al comienzo de la temporada. Desde el primer día queremos ganar todos los partidos 4 a 0 y está bien porque Boca así lo obliga, pero los rivales son complicados. Los necesitamos a todos. Son muchos partidos", agregó.

En cuanto al mercado de pases, dijo: "Nosotros siempre intentamos hacer los entrenadores quieren. El quería un lateral derecho, un arquero, Villa cumplía las cosas que él quería como delanteros. Estábamos bastante bien hasta que nos aparecieron las molestias del alguno muchachos. Si después existe la posibilidad de prestar alguno afuera y podemos traer alguno, siempre vamos a estar disponible".