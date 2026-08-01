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La UEFA celebra el arrepentimiento de la FIFA y asegura que "perdió la confianza" en Gianni Infantino

La UEFA emitió un comunicado manifestando su conformidad con la la marcha atrás de la FIFA y cuestionó al presidente Gianni Infantino

1 de agosto de 2026 10:24 hs
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (izquierda), se ha opuesto firmemente a muchos cambios impulsados por su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino (derecha)
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (izquierda), se ha opuesto firmemente a muchos cambios impulsados por su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino (derecha) Getty Images

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "perdió la confianza" de la UEFA y de "otros muchos miembros de la familia del fútbol", afirmó este sábado la confederación europea después de la retirada del proyecto de apertura de las competiciones internacionales a inversores privados.

"No podemos seguir así, con maniobras secretas llevadas a cabo a un ritmo frenético, orquestadas por personas sin rostro y cuyo interés por el deporte es dudoso. Debemos identificar a los responsables y exigirles rendir cuentas", escribe la UEFA en un comunicado, celebrando la retirada anunciada horas antes por Infantino.

Ese claro posicionamiento se produce meses antes de la elección del presidente de la FIFA, prevista en marzo de 2027, para la que Infantino es por el momento el único candidato.

Ante una oposición casi unánime de las federaciones internacionales, el antiguo secretario general de la UEFA se vio obligado a renunciar a su proyecto de creación de una sociedad –la FIFA Forward Enterprise (FFE)– abierta a inversores privados y encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos del organismo, incluida la Copa del Mundo.

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Gianni Infantino desistió de su proyecto

"Tras escuchar atentamente todos los puntos de vista, quedó claro que el proyecto había generado divisiones (...) que ya no responden al interés del objetivo inicial", reconoció Infantino.

Esta propuesta, revelada el martes para sorpresa general, fue masivamente rechazada, especialmente por la UEFA, que había amenazado el jueves, "por unanimidad", con no participar en las próximas competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, si la asociación no renunciaba al proyecto.

Gianni Infantino es el presidente de la FIFA desde febrero de 2016.

Gianni Infantino es el presidente de la FIFA desde febrero de 2016.

En su comunicado publicado el sábado, la poderosa instancia que reúne a 55 federaciones europeas hace un llamado a un "nuevo método de distribución de los recursos a través del programa FIFA Forward existente", utilizando una parte de los fondos de reserva de la FIFA, estimados en 5.000 millones de dólares.

"Debemos comenzar a utilizar parte de ese dinero que permanece inmóvil en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el impulso que necesitan el fútbol base y el conjunto del juego en cada uno de los 211 países de la FIFA. Pero no necesitamos vender la vajilla de la familia para pagarlo", escribió la UEFA.

"Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ha desaparecido. La tarea de reconstruir la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar", concluye el comunicado.

FUENTE: AFP

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