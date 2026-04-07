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La insólita reacción, con bronca incluida de Matías Cóccaro cuando fue sustituido en pleno partido de Newell's Old Boys; mirá el video

El uruguayo se fue de la cancha haciendo gestos, peleando con sus rivales y el árbitro, y pidiéndole explicaciones a su entrenador

7 de abril de 2026 12:59 hs

Newell's Old Boys le ganó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero este fin de semana por una nueva fecha del Torneo Apertura argentino en el Estadio Único de esta ciudad y el encuentro dejó una de las imágenes más inéditas de la jornada.

Es que el uruguayo Matías Cóccaro no ocultó su bronca y su sorpresa, a la vez, cuando faltando poco para que terminara el mismo, el técnico Frank Kudelka decidiera sacarlo, cuando ganaban aún 2-1.

El delantero uruguayo no logró entender el por qué de su salida y le pidió explicaciones al entrenador.

La rección de Cóccaro

Cuando su número, el 13, apareció en el cartel, el Zorro Cóccaro, como lo conocen en Argentina, no lo podía creer.

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"¿Yo?", reclamó el uruguayo ante la decisión del DT de reemplazarlo para que en su lugar ingresara Francisco Scarpeccio -quien minutos después en ese final, convertiría el 3-1 definitivo-.

Y, para redondear su bronca, se metió en un discusión con los jugadores del rival por demorar el cambio.

Cuando fue sustituido a los 85 minutos, Cóccaro siguió descargando su bronca mientras se dirigía muy pausadamente hacia el banco de suplentes.

Ya fuera de la cancha, le hizo una seña al árbitro a los hinchas de Central Córdoba que estaban todos locos y empezó a recriminarle a su técnico por el motivo de su sustitución.

Visiblemente molesto, gesticuló y expresó su desacuerdo con la decisión; al atacante de 28 años no le gustó nada.

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