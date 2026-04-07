La insólita reacción, con bronca incluida de Matías Cóccaro cuando fue sustituido en pleno partido de Newell's Old Boys; mirá el video

Newell's Old Boys le ganó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero este fin de semana por una nueva fecha del Torneo Apertura argentino en el Estadio Único de esta ciudad y el encuentro dejó una de las imágenes más inéditas de la jornada.
Es que el uruguayo Matías Cóccaro no ocultó su bronca y su sorpresa, a la vez, cuando faltando poco para que terminara el mismo, el técnico Frank Kudelka decidiera sacarlo, cuando ganaban aún 2-1.
El delantero uruguayo no logró entender el por qué de su salida y le pidió explicaciones al entrenador.
La rección de Cóccaro
Cuando su número, el 13, apareció en el cartel, el Zorro Cóccaro, como lo conocen en Argentina, no lo podía creer.
"¿Yo?", reclamó el uruguayo ante la decisión del DT de reemplazarlo para que en su lugar ingresara Francisco Scarpeccio -quien minutos después en ese final, convertiría el 3-1 definitivo-.
Y, para redondear su bronca, se metió en un discusión con los jugadores del rival por demorar el cambio.
Cuando fue sustituido a los 85 minutos, Cóccaro siguió descargando su bronca mientras se dirigía muy pausadamente hacia el banco de suplentes.
Ya fuera de la cancha, le hizo una seña al árbitro a los hinchas de Central Córdoba que estaban todos locos y empezó a recriminarle a su técnico por el motivo de su sustitución.
Visiblemente molesto, gesticuló y expresó su desacuerdo con la decisión; al atacante de 28 años no le gustó nada.