La última estrategia de Santos para que Carlo Ancelotti cite a Neymar a la selección de Brasil para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti, el técnico italiano de la selección de Brasil, nunca ha citado a Neymar desde que se hizo cargo del Scratch y con el que clasificó al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el club del astro, Santos, sigue haciendo de todo para que el DT lo lleve a la Copa del Mundo.

Neymar viene de una noche en la que tuvo de todo frente a Remo de Pará. Jugó bien, dio una asistencia, pero le sacaron amarilla, dijo un comentario contra el árbitro y lo trataron de misógino y de machista.

Sucedió luego de la pelea que tuvo con el uruguayo Diego Hernández, por la que recibió tarjeta amarilla y por esa amonestación, no pudo estar en la derrota del pasado domingo cuando cayeron 5-1 ante Flamengo en Maracaná por el Brasileirao.

Además de su ausencia en los encuentros ante Remo de Pará y Flamengo, Neymar tampoco dirá presente en el debut de Santos en la Copa Sudamericana , cuando enfrente a Deportivo Cuenca este miércoles en Ecuador.

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El plan de Santos para que Ancelotti lleve a Neymar al Mundial 2026

El técnico de Santos, Cuca, habló del estado físico actual del extremo, que no jugó los últimos dos partidos con el peixe mientras atraviesa las secuelas de la operación de rodilla a la que se sometió a fines de 2025.

"Durante este descanso se sometió a una intervención en la rodilla, por lo que no entrenó y pasó cuatro o cinco días recuperándose. Trabajó en el acondicionamiento físico necesario. Llegó al partido contra el Remo, no pudo jugar y esta semana está trabajando en fuerza, velocidad y resistencia", indicó.

Pero Santos tiene otro plan que parece bastante insólito, para que Carlo Ancelotti lo elija de una vez para sumarlo a la selección brasileña y lo lleve en el plantel de 26 jugadores que irán al Mundial 2026.

Según informa Globoesporte, "Santos negocia con Corinthians y con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) el partido con Coritiba del próximo 17 de mayo por el Brasileirao, de su estadio Vila Belmiro, al Neo Quimica de su rival paulista".

El informe explica que "será el último partido de Santos y de Neymar antes de que Ancelotti anuncie la convocatoria final de la selección brasileña para la Copa del Mundo. La lista será anunciada al día siguiente, el 18 de mayo, y la intención es que lo vea en un estadio más grande con un marco superior".