Los últimos cinco debuts de Nacional por fase de grupos de Copa Libertadores: goleada recibida en Colombia, victoria en Venezuela y cinco técnicos diferentes

Nacional comenzará una nueva Copa Libertadores este miércoles a las 19:00, cuando enfrente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez por la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

En los últimos cinco años la suerte para el tricolor en sus arranques de la copa ha sido dispar. En sus cinco debuts anteriores ganó dos partidos y perdió los otros tres , con cuatro goles a favor y ocho en contra.

Además, en los cinco estrenos tuvo un técnico distinto , lo que evidencia la cantidad de cambios que ha tenido el banquillo tricolor en los últimos años.

En la pasada copa comenzó con un DT interino debido a la salida de su técnico días antes de comenzar su participación. En otra oportunidad el técnico que empezó el torneo no fue el mismo que arrancó el año , al igual que sucederá en esta edición con Jorge Bava , que reemplazó a Jadson Viera.

Jorge Bava le bajó el favoritismo a Nacional en su grupo de la Copa Libertadores: "Hay que ser muy cautos con eso", dijo antes de viajar a Chile para el debut

La sanción por "agresión" que recibió el directivo de Nacional, Federico Britos, tras ser denunciado por Javier Burgos en el partido ante Central Español en el Gran Parque Central

Así fueron los últimos cinco debuts de Nacional en su grupo de Copa Libertadores

2025: Atlético Nacional 3-0 Nacional

El tricolor llegó a su último estreno por Libertadores con Martín Ligüera como técnico interino, luego de que Martín Lasarte fuera cesado de su cargo tras un mal arranque en el Torneo Apertura.

El experimento no le salió bien: cayó goleado por 3-0 con Atlético Nacional en Medellín. Marino Hinestroza, Kevin Viveros y Alfredo Morelos anotaron los goles del conjunto colombiano.

Con Pablo Peirano como DT desde la segunda fecha, Nacional terminó último en el Grupo F de la copa con 7 puntos, por detrás de los clasificados Internacional y Atlético Nacional, y del Bahía.

2024: Nacional 2-0 Libertad

000-34nh9ln-jpgwebp Ruben Bentancourt celebra su gol contra Libertad por la Copa Libertadores 2024 Foto: AFP

Tras superar a Academia Puerto Cabello y Always Ready en la fase previa, Nacional arrancó la fase de grupos de 2024 con el pie derecho al vencer 2-0 a Libertad de Paraguay en el Gran Parque Central.

Fue uno de los mejores partidos de Álvaro Recoba como DT del tricolor, antes de su salida a mediados de ese año (el sustituto elegido fue Lasarte). Leandro Lozano y Ruben Bentancourt anotaron los goles del bolso.

Nacional clasificó a octavos de final como segundo en su Grupo H con 10 puntos, por detrás de River Plate y dejando afuera a Libertad y Deportivo Tachira. En la siguiente fase quedó eliminado contra San Pablo, en la serie recordada por el posterior fallecimiento de Juan Izquierdo.

2023: Metropolitanos 1-2 Nacional

1680664894878.webp Franco Fagúndez en el debut de Nacional contra Metropolitanos por la Copa Libertadores 2023 AFP

La única victoria de visitante de Nacional en sus últimos arranques de Libertadores se dio en 2023, cuando venció 2-1 a Metropolitanos en Venezuela.

Emmanuel Gigliotti abrió el marcador para los dirigidos por Álvaro Gutiérrez, que reemplazó a Ricardo Zielinski antes de que comenzara la copa y luego fue sustituido por Recoba). Charlis Ortiz empató para los locales, antes de que Francisco Ginella le diera la victoria al tricolor en la hora.

El bolso pasó su Grupo B como segundo con 11 puntos. Internacional fue primero, y afuera quedaron Independiente Medellín y Metropolitanos. En este caso fue Boca Juniors el que eliminó al equipo uruguayo en octavos, tras ganar la serie por penales.

2022: RB Bragantino 2-0 Nacional

1649283307515.webp Nacional ante Bragantino en Brasil AFP

En 2022 Nacional comenzó con el pie izquierdo su copa al perder 2-0 con Red Bull Bragantino en San Pablo. Ytalo y José Hurtado anotaron los goles para el conjunto brasileño.

Los dirigidos por Pablo Repetto, único DT tricolor de la actual década que se mantuvo durante todo un año calendario en el club, finalizaron terceros en el Grupo C con 7 puntos, por detrás de los clasificados Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.

Esto le permitió al bolso pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde superó a Unión de Santa Fe. En cuartos cayó eliminado con Atlético Goianiense de Brasil, en un cruce en el que Luis Suárez se reestrenó con la camiseta tricolor.

2021: Argentinos Juniors 2-0 Nacional

000_98E8WL.webp Camilo Cándido en la derrota 0-2 con Argentinos Juniors Ronaldo Schemidt / AFP

En la Libertadores de 2021, jugada en gran parte sin público por la pandemia de coronavirus, Nacional comenzó su periplo con una derrota 2-0 ante Argentinos Juniors en Buenos Aires. Gabriel Ávalos, ex Peñarol, y Emanuel Herrera anotaron los goles del conjunto argentino.

El equipo de Alejandro Capuccio (luego reemplazado por Ligüera) terminó tercero en su Grupo F con 8 puntos, por detrás de Argentinos y la Universidad Católica de Chile, y por delante de Atlético Nacional.

El bolso pasó a la Sudamericana, donde cayó en octavos en la recordada serie ante Peñarol, tras empatar 2-2 en el global pero perder por los goles recibidos de visitante en el Parque Central.