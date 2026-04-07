Los últimos cinco debuts de Nacional por fase de grupos de Copa Libertadores: goleada recibida en Colombia, victoria en Venezuela y cinco técnicos diferentes
El tricolor comenzará una nueva Copa Libertadores contra Coquimbo Unido en Chile, este miércoles a las 19:00
7 de abril de 2026 10:46 hs
Luciano Boggio y Juan Zapata en el anterior debut de Nacional por la Copa Libertadores
Foto: Jaime Saldarraga / AFP
Nacional comenzará una nueva Copa Libertadores este miércoles a las 19:00, cuando enfrente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez por la primera fecha de la fase de grupos del torneo.
En los últimos cinco años la suerte para el tricolor en sus arranques de la copa ha sido dispar. En sus cinco debuts anteriores ganó dos partidos y perdió los otros tres, con cuatro goles a favor y ocho en contra.
Además, en los cinco estrenos tuvo un técnico distinto, lo que evidencia la cantidad de cambios que ha tenido el banquillo tricolor en los últimos años.
En la pasada copa comenzó con un DT interino debido a la salida de su técnico días antes de comenzar su participación. En otra oportunidad el técnico que empezó el torneo no fue el mismo que arrancó el año, al igual que sucederá en esta edición con Jorge Bava, que reemplazó a Jadson Viera.
Así fueron los últimos cinco debuts de Nacional en su grupo de Copa Libertadores
2025: Atlético Nacional 3-0 Nacional
El tricolor llegó a su último estreno por Libertadores con Martín Ligüera como técnico interino, luego de que Martín Lasarte fuera cesado de su cargo tras un mal arranque en el Torneo Apertura.
El experimento no le salió bien: cayó goleado por 3-0 con Atlético Nacional en Medellín. Marino Hinestroza, Kevin Viveros y Alfredo Morelos anotaron los goles del conjunto colombiano.
Con Pablo Peirano como DT desde la segunda fecha, Nacional terminó último en el Grupo F de la copa con 7 puntos, por detrás de los clasificados Internacional y Atlético Nacional, y del Bahía.
2024: Nacional 2-0 Libertad
Tras superar a Academia Puerto Cabello y Always Ready en la fase previa, Nacional arrancó la fase de grupos de 2024 con el pie derecho al vencer 2-0 a Libertad de Paraguay en el Gran Parque Central.
Fue uno de los mejores partidos de Álvaro Recoba como DT del tricolor, antes de su salida a mediados de ese año (el sustituto elegido fue Lasarte). Leandro Lozano y Ruben Bentancourt anotaron los goles del bolso.
Nacional clasificó a octavos de final como segundo en su Grupo H con 10 puntos, por detrás de River Plate y dejando afuera a Libertad y Deportivo Tachira. En la siguiente fase quedó eliminado contra San Pablo, en la serie recordada por el posterior fallecimiento de Juan Izquierdo.
2023: Metropolitanos 1-2 Nacional
La única victoria de visitante de Nacional en sus últimos arranques de Libertadores se dio en 2023, cuando venció 2-1 a Metropolitanos en Venezuela.
Emmanuel Gigliotti abrió el marcador para los dirigidos por Álvaro Gutiérrez, que reemplazó a Ricardo Zielinski antes de que comenzara la copa y luego fue sustituido por Recoba). Charlis Ortiz empató para los locales, antes de que Francisco Ginella le diera la victoria al tricolor en la hora.
El bolso pasó su Grupo B como segundo con 11 puntos. Internacional fue primero, y afuera quedaron Independiente Medellín y Metropolitanos. En este caso fue Boca Juniors el que eliminó al equipo uruguayo en octavos, tras ganar la serie por penales.
2022: RB Bragantino 2-0 Nacional
En 2022 Nacional comenzó con el pie izquierdo su copa al perder 2-0 con Red Bull Bragantino en San Pablo. Ytalo y José Hurtado anotaron los goles para el conjunto brasileño.
Los dirigidos por Pablo Repetto, único DT tricolor de la actual década que se mantuvo durante todo un año calendario en el club, finalizaron terceros en el Grupo C con 7 puntos, por detrás de los clasificados Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.
Esto le permitió al bolso pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde superó a Unión de Santa Fe. En cuartos cayó eliminado con Atlético Goianiense de Brasil, en un cruce en el que Luis Suárez se reestrenó con la camiseta tricolor.
2021: Argentinos Juniors 2-0 Nacional
En la Libertadores de 2021, jugada en gran parte sin público por la pandemia de coronavirus, Nacional comenzó su periplo con una derrota 2-0 ante Argentinos Juniors en Buenos Aires. Gabriel Ávalos, ex Peñarol, y Emanuel Herrera anotaron los goles del conjunto argentino.
El equipo de Alejandro Capuccio (luego reemplazado por Ligüera) terminó tercero en su Grupo F con 8 puntos, por detrás de Argentinos y la Universidad Católica de Chile, y por delante de Atlético Nacional.
El bolso pasó a la Sudamericana, donde cayó en octavos en la recordada serie ante Peñarol, tras empatar 2-2 en el global pero perder por los goles recibidos de visitante en el Parque Central.