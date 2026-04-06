Con bajas y varios juveniles, Nacional dio el plantel de viajeros para su debut en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido

Nacional dio a conocer la lista de jugadores convocados para viajar y estar a la orden frente a Coquimbo Unido este miércoles (19 horas), cuando debute en la Copa Libertadores 2026.

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Los tricolores tienen varias bajas de peso que no estarán en el estreno copero.

Este domingo se confirmaron las lesiones del arquero Luis Mejía y del lateral Emiliano Ancheta, quienes están desgarrados y estarán varios días y partidos afuera del equipo.

Ellos se sumaron a la sanidad tricolor, en la que siguen en recuperación el lateral izquierdo Camilo Cándido y el delantero Maximiliano Silvera , quien se espera que esté a la orden para el fin de semana, cuando Nacional visite a Deportivo Maldonado el sábado.

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Las malas noticias no paran en Nacional: Luis Mejía y Emiliano Ancheta están desgarrados

La lista de Nacional para el debut en la Libertadores:

Sin Mejía, los tres goleros que van a Chile son Ignacio Suárez y los juveniles Felipe Bianchi (20 años) y Tiago Deanes (17 años), una de las caras nuevas en la lista que forma parte de la nómina de buena fe de 50 jugadores.

20260313 Gonzalo Freitas y Tomás Viera Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (17) Gonzalo Freitas y Tomás Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

Los defensas de Bava para enfrentar a Coquimbo son Nicolás "Ojito" Rodríguez, Juan Pintado, Sebastián Coates, Tomás Viera, que se recuperó y estará a la orden, Agustín Rogel, Paolo Calione y Federico Bais, quien sustituye a Candido en el lateral izquierdo.

En los volantes aparecen Lucas Rodríguez, Mauricio Vera, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro y Luciano González, quien estuvo como sparring con Marcelo Bielsa en los amistosos en Europa y que fue convocado por primera vez por Bava.

20260113 Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF

Mientras que los extremos y delanteros serán Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos, Exequiel Mereles, Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez, Nicolas López y Pavel Núñez.

La lista de viajeros de Nacional a Chile:

El plantel de Nacional para el debut en la Copa Libertadores El plantel de Nacional para el debut en la Copa Libertadores

La lista de buena fe de Nacional en Copa Libertadores:

La lista de 50 jugadores de Nacional para la primera fase de la Libertadores 2026.