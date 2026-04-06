Con bajas y varios juveniles, Nacional dio el plantel de viajeros para su debut en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido

Ellos se sumaron a la sanidad tricolor, en la que siguen en recuperación el lateral izquierdo Camilo Cándido y el delantero Maximiliano Silvera, quien se espera que esté a la orden para el fin de semana, cuando Nacional visite a Deportivo Maldonado el sábado.
La lista de Nacional para el debut en la Libertadores:
Sin Mejía, los tres goleros que van a Chile son Ignacio Suárez y los juveniles Felipe Bianchi (20 años) y Tiago Deanes (17 años), una de las caras nuevas en la lista que forma parte de la nómina de buena fe de 50 jugadores.
Los defensas de Bava para enfrentar a Coquimbo son Nicolás "Ojito" Rodríguez, Juan Pintado, Sebastián Coates, Tomás Viera, que se recuperó y estará a la orden, Agustín Rogel, Paolo Calione y Federico Bais, quien sustituye a Candido en el lateral izquierdo.