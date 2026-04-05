Así están las tablas de posiciones del Torneo Apertura y del Descenso de Primera tras la fecha 10: la sorpresa de Racing, Peñarol no da tregua y Nacional se cayó

Con la victoria de Deportivo Maldonado ante Liverpool en el último partido de la fecha 10 del Torneo Apertura se cerró este domingo de noche el segundo tercio del primer torneo de la temporada de Primera División Profesional que tiene a Racing primero, a Peñarol segundo y a Nacional quinto.

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Nacional perdió de local en el Gran Parque Central 1-0 ante Central Español.

Flavio Perchman contundente: "A Nacional lo despojaron", y dijo que el árbitro "Burgos está muy soberbio", que "Ruglio vive en una fábula" y que el Apertura "está 85% perdido"

Los videos y los audios del VAR de por qué no se le pitaron a Nacional los dos penales que pidió ante Central Español por el Torneo Apertura

Con esos resultados, Racing se mantiene primero con 23 puntos, Peñarol está segundo a un punto (22) y Nacional se ubica quinto a siete (16).

En esta fecha Depor Maldonado aprovechó para quedar tercero y seguir en carrera por el título, en tanto Central Español superó a los tricolores y está cuarto.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la fecha 10:

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Así está la tabla del descenso de Primera División Profesional, en la que Progreso y Wanderers son los equipos más comprometidos:

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El Torneo Apertura tiene tres goleadores: Álvaro López (Albion), Matías Arezo (Peñarol) y Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque):