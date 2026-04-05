Con la victoria de Deportivo Maldonado ante Liverpool en el último partido de la fecha 10 del Torneo Apertura se cerró este domingo de noche el segundo tercio del primer torneo de la temporada de Primera División Profesional que tiene a Racing primero, a Peñarol segundo y a Nacional quinto.
Así están las tablas de posiciones del Torneo Apertura y del Descenso de Primera tras la fecha 10: la sorpresa de Racing, Peñarol no da tregua y Nacional se cayó
Este domingo se completó la décima fecha del Torneo Apertura