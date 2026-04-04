Racing 2-1 Juventud: el equipo de Sayago se quedó con el triunfo y se mantiene líder del Torneo Apertura

Racing derrotó 2-1 a Juventud de Las Piedras en condición de local, en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura , en un partido donde las condiciones del campo de juego dificultaron el desarrollo y de esta manera mantiene el liderato del campeonato en soledad y la buena racha de resultados positivos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Las condiciones del campo no eran las mejores y dificultó el desarrollo del juego por el piso, lo que provocó un inicio de partido bastante friccionado y disputado, pero con el correr de los minutos Racing comenzó a reflejar superioridad y a llegar con mucha más claridad al área rival.

El argentino Felipe Álvarez abrió el marcador cuando transcurrían 21 minutos luego de ganar en las alturas en el primer palo, tras una pelota quieta ejecutada desde la izquierda, y adelantó al local que había hecho más méritos hasta ese momento.

El gol fortaleció la confianza de Racing que se acomodó mucho mejor que Juventud y en el minuto 37 amplió la diferencia con el mismo método: un córner desde la izquierda, Felipe Cairus intentó conectar el centro ejecutado, pero la pelota le rebotó a Fernando Mimbacas y fue a parar al fondo de la red.

No obstante, el propio Mimbacas volvió a poner a Juventud en partido con su gol en los instantes finales del primer tiempo, tras un gran centro de Alanís desde el sector izquierdo que conectó el delantero de cabeza para recortar distancias.

En el segundo tiempo no hubo muchas situaciones claras de gol para ninguno de los dos equipos, fue un encuentro más disputado y reñido que claridad futbolística y ocasiones concretas en los arcos, por lo que el resultado no se movió y fue triunfo de Racing por 2-1.

De esta manera, el elenco dirigido por Cristian Chambian alcanza los 23 puntos en el Torneo Apertura y se mantiene como único líder del campeonato seguido por Peñarol, con 19 y que debe su encuentro ante Progreso.

Estas fueron las estadísticas y el relato del partido en vivo:

Live Blog Post Racing vs Juventud Embed

Live Blog Post Final del partido: Racing 2-1 Juventud Terminó el partido en el Parque Osvaldo Roberto, Racing derrotó 2-1 a Juventud y se mantiene como único líder del Torneo Apertura. Los goles fueron de Felipe Álvarez y Felipe Cairus para el local, descontó Fernando Mimbacas para la visita. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/2040443641785729280&partner=&hide_thread=false RACING VAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/8pMpRbagOo — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) April 4, 2026

Live Blog Post Em marcha el segundo tiempo Racing se impone por 2-1 ante Juventud de Las Piedras.

Live Blog Post Final del primer tiempo Racing se impone por 2-1 ante Juventud de Las Piedras al término de los primeros 45 minutos, en un encuentro que fue de menos a más y en el que el equipo visitante se puso en partido con el descuento en el cierre del primer tiempo. Abrió el marcador el argentino Felipe Álvarez de cabeza para Racing y a través del mismo método, la pelota parada, amplió la ventaja Cairus posteriormente. En el final del primer tiempo, descontó Mimbacas para Juventud y el partido quedó abierto para el complemento. Racing vs Juventud Racing se impone a Juventud en el primer tiempo @LigaAUF

Live Blog Post Minuto 45: ¡Goool de Juventud! Descuenta Juventud de Las Piedras en el desenlace del primer tiempo, luego de un gran centro de Alanis desde la derecha para la aparición de Fernando Mimbacas y recortar distancias en el marcador.

Live Blog Post Minuto 33: ¡Goooool de Racing! Otra vez mediante la pelota parada y desde un córner desde la izquierda, Felipe Cairus anticipó en el primer palo y conectó sutilmente la pelota para ampliar la ventaja y establecer el 2-0 parcial y, por el momento, mantenerse líder del Torneo Apertura.

Live Blog Post Minuto 21: ¡Goool de Racing! Tras un tiro de esquina desde la izquierda, ganó en las alturas el argentino Felipe Álvarez para abrir el marcador ante Juventud de Las Piedras.

Live Blog Post Partido en marcha Racing y Juventud ya juegan por la décima fecha del Torneo Apertura en el Parque Osvaldo Roberto.