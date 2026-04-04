Racing derrotó 2-1 a Juventud de Las Piedras en condición de local, en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura, en un partido donde las condiciones del campo de juego dificultaron el desarrollo y de esta manera mantiene el liderato del campeonato en soledad y la buena racha de resultados positivos.
Racing 2-1 Juventud: el equipo de Sayago se quedó con el triunfo y se mantiene líder del Torneo Apertura
Racing se impuso ante Juventud de Las Piedras por la décima fecha del Torneo Apertura de local y se mantiene en la cima del campeonato en soledad