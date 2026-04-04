¿A qué hora juegan hoy Progreso vs Peñarol por el Torneo Apertura y dónde verlo?

Peñarol vuelve a jugar y visitará a Progreso en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura en un partido en el cual necesita imperiosamente los puntos.
Los carboneros vienen de perder ante Racing como locales 2-1, y así le cedieron la punta del certamen a Racing, por lo que van por volver a la victoria.
¿Cuándo juega Progreso vs Peñarol por el Torneo Apertura?
Peñarol enfrenta a Progreso por la fecha 10 del Torneo Apertura.
El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 4 de marzo en el Estadio Centenario.
¿A qué hora juega hoy Progreso vs Peñarol por el Torneo Apertura y dónde verlo?
El encuentro se jugará a la hora 19.
El encuentro se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y en el canal de VTV Fútbol de AntelTV para los usuarios premium de Antel.