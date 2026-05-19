Puerto Cabello vs Juventud de Las Piedras: día, hora y por dónde ver al equipo uruguayo en su grupo por Copa Sudamericana

Leonel Roldán de Juventud de Las Piedras celebra con sus compañeros en la goleada sobre Puerto Cabello por Copa Sudamericana

Juventud de Las Piedras y Puerto Cabello juegan este jueves 21 de mayo a la hora 19 en el Polideportivo Misael Delgado, en un partido que se podrá ver en vivo a través de DSports y de DGO en streaming. El encuentro corresponde a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

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¿Cuándo juegan Puerto Cabello vs Juventud de Las Piedras? El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto venezolano está programado con los siguientes detalles:

Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026.

Jueves 21 de mayo de 2026. Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 5).

Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 5). Estadio: Polideportivo Misael Delgado. ¿A qué hora juegan Puerto Cabello vs Juventud de Las Piedras? El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Venezuela (país de origen del equipo local) será a las 18.

¿Dónde ver en vivo Puerto Cabello vs Juventud de Las Piedras? Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de esta opción: