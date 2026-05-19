Puerto Cabello vs Juventud de Las Piedras: día, hora y por dónde ver al equipo uruguayo en su grupo por Copa Sudamericana

Juventud de Las Piedras y Puerto Cabello juegan este jueves 21 de mayo a la hora 19 en el Polideportivo Misael Delgado, en un partido que se podrá ver en vivo a través de DSports y de DGO en streaming. El encuentro corresponde a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
¿Cuándo juegan Puerto Cabello vs Juventud de Las Piedras?
El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto venezolano está programado con los siguientes detalles:
- Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026.
- Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 5).
- Estadio: Polideportivo Misael Delgado.
¿A qué hora juegan Puerto Cabello vs Juventud de Las Piedras?
El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Venezuela (país de origen del equipo local) será a las 18.
¿Dónde ver en vivo Puerto Cabello vs Juventud de Las Piedras?
Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de esta opción: