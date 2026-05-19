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La duda de Jorge Bava para el partido entre Nacional y Universitario por la Copa Libertadores, y el probable equipo tricolor

Una victoria colocaría a Nacional cerca de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que una derrota lo dejaría casi afuera de las dos competencias internacionales

19 de mayo de 2026 18:24 hs
Jorge Bava

Jorge Bava

Foto: Gastón Britos/Focouy

El encuentro es fundamental para las aspiraciones del Tricolor, que está último en el grupo pero a tres unidades de Deportes Tolima y Coquimbo Unido, primero y segundo en la zona.

Una victoria lo dejaría más cerca de la clasificación en la última fecha, en la que enfrentará a Coquimbo en el Gran Parque Central.

En tanto, una derrota lo dejaría casi afuera y con pocas chances de clasificar siquiera a una Sudamericana, ya que Universitario (hoy tercero) le sacaría tres unidades, mientras que si empata dependerá de que haya un ganador en el partido entre Tolima y Coquimbo de este martes a las 19:00 para quedar a dos puntos del equipo perdedor, y podría terminar a tres si no se sacan diferencias.

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El probable de Nacional y la duda de Jorge Bava

El enfrentamiento clave por Libertadores le llega al Bolso en medio de un crecimiento en su rendimiento. El equipo dirigido por Jorge Bava ganó sus últimos dos partidos por la Liga AUF Uruguaya, 4-0 ante Cerro por la última fecha del Torneo Apertura y 2-1 ante Montevideo City Torque en el arranque del Torneo Intermedio.

En ese sentido, se espera que el entrenador tricolor repita el once titular que utilizó en los últimos dos partidos: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia y Juan Cruz De los Santos; Maxi Silvera y Maxi Gómez.

Para la lista de convocados Bava tiene una sola duda: Agustín Rogel. El zaguero sufrió molestias en el partido ante Deportes Tolima del pasado 6 de mayo, y se perdió los últimos dos partidos de Nacional.

Este lunes el jugador volvió a los entrenamientos, y fuentes cercanas al jugador confirmaron a Referí que este martes fue exigido por el cuerpo técnico para ver si llega al partido. La lista de convocados mostrará si el jugador estará disponible para el encuentro.

Nacional vs Deportes Tolima Copa Libertadores Agustín Rogel
Agustín Rogel comenzó jugando en una línea de tres y en el segundo tiempo, con la salida de Calione, se transformó en el zaguero izquierdo de la línea de cuatro

Agustín Rogel comenzó jugando en una línea de tres y en el segundo tiempo, con la salida de Calione, se transformó en el zaguero izquierdo de la línea de cuatro

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