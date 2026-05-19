Yamandú Orsi reconoció que recibió últimas encuestas con "preocupación": "Hay algo que no está saliendo bien"

El presidente Yamandú Orsi reconoció que recibió con "preocupación" las últimas encuestas de opinión pública que muestran un deterioro en el nivel de aprobación a su gestión.
"Evidentemente, si hay gente que no está muy conforme es porque hay algo que no está saliendo bien", señaló el mandatario en una rueda de prensa.
En los últimos días se publicaron dos encuestas sobre la aprobación del presidente, de Equipos Consultores y de Factum, que mostraron un nuevo deterioro en el apoyo al presidente. En el caso de Equipos, Orsi registró una desaprobación de 48% y una aprobación de 27%. Factum, en tanto, registró una desaprobación de 46% y una aprobación de 29%.
Consultado sobre cómo había recibido estos datos, Orsi respondió: "Con preocupación. La opinión pública es algo a tener en cuenta. Estamos analizando y cuando tenga algún panorama que me explique por qué son las cosas".
En ese sentido, el presidente evitó ahondar en qué área del gobierno ve más "floja" o qué cambios podría hacer para revertir el deterioro.
Reconoció que las encuestas prenden una luz "anaranjada" —no "amarilla" como afirmó la vicepresidenta Carolina Cosse— y que cuando hay gente que está "preocupada" o "no está convencida", el gobierno debe revisar lo que está haciendo.
"Podés mejorar en todo. En todo. Que alguien piense que en alguna área funciona al 100%... Siempre hay algo para hacer", sostuvo.
E insistió en que los datos serán analizados, incluyendo si la baja en el apoyo es a la gestión o al presidente. En cualquier caso, dijo que este tipo de análisis lo hace consigo mismo. "Conmigo mismo. Eso lo analizo yo. Hay que leer mucho y escuchar bastante".
Rendición de Cuentas e IVA personalizado
Gabriel Oddone
Gabriel Oddone ministro de Economía y Finanzas en conferencia de prensa para anunciar medidas para mejorar la competitividad el martes 17 de marzo de 2026 en Torre Ejecutiva
Orsi adelantó que el próximo jueves el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, encabezará una conferencia de prensa para dar algunas pautas respecto a la Rendición de Cuentas (que debe ser presentada el 30 de junio) y a las transferencias sociales que hace el Estado.
Sobre el objetivo de estos cambios, el presidente sostuvo que se trata de "simplificar las transferencias". "Hacer que rindan más y, por supuesto, aumentar. En algunos casos hay que aumentar", dijo.
Pese a esto último, no respondió si la Rendición de Cuentas contemplará un aumento del gasto público o si será de gasto cero. "Vamos a ver, eso ya es decir demasiado", respondió.
Orsi descartó que pueda existir un aumento de impuestos —"acá no va a haber aumento", dijo— y señaló que, si bien es partidario del IVA personalizado, todavía no es el momento de aplicarlo.
"Me encanta el IVA personalizado, pero creo que no estamos preparados todavía. Me encanta desde el punto de vista filosófico, incluso cuando me lo plantearon por primera vez no fue desde mi fuerza política. Lo entendí y en un futuro sería bueno hincarle el diente. No estamos prontos", subrayó.