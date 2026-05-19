Últimas encuestas: la oposición no tiene aprobación "extraordinaria" pero alineó a su electorado en mirada crítica al gobierno, dijo Zuasnabar

El director de Opinión Pública de Equipos Consultores , Ignacio Zuasnabar , analizó el contexto actual que enfrenta el gobierno de Yamandú Orsi , con un deterioro en los niveles de aprobación del presidente , incluso entre sus votantes. El analista consideró en una entrevista con La Diaria Radio que el gobierno " está en un clima de opinión pública menos cómodo" que meses atrás.

La última encuesta de Equipos presentada la semana pasada en Subrayado registró un nivel de desaprobación de 48% (estaba en 40%), una aprobación de 27% (estaba en 30%) y juicios intermedios de 23% ( estaban en 24%). La foto de abril, entonces, da un saldo negativo de -21.

Zuasnabar explicó que en las mediciones anteriores el deterioro estaba dado por "un cambio de los votantes opositores", pero que, en el último tiempo, "empiezan a sentirse algunas voces más críticas dentro del electorado frenteamplista".

Carolina Cosse dijo que la caída en la aprobación de Orsi prende "una luz amarilla" y llamó a "hacer la autocrítica"

"Foto de saldo negativo": desaprobación de Orsi trepa a 48% y aprobación se ubica en 27%, según encuesta de Equipos

A diferencia de otras empresas, Equipos toma en cuenta para su análisis por electorado la votación del balotaje y no de la primera vuelta de octubre. En ese corte, la última encuesta arrojó que entre los votantes de Orsi en el balotaje la aprobación es de 45% (era de 61%) y la desaprobación de 28% (era de 13%). Las valoraciones intermedias permanecieron casi sin cambios entre febrero y abril, pasando de 26% a 27%.

Entre los votantes de Álvaro Delgado en el balotaje, an tanto, la desaprobación es de 72% (era de 70%), la aprobación de 12% (estaba en 11%) y los juicios intermedios 16% (estaban en 19%).

-ine1018-1-jpg..webp Archivo. Ignacio Zuasnabar Camilo dos Santos

¿Dónde perdió aprobación el presidente Orsi? Zuasnabar explicó que, según los datos recogidos por la consultora Equipos, la caída se da en mayor magnitud entre los votantes de Orsi en segunda vuelta que no tienen una identidad de izquierda.

"Cuando consideramos el votante no ideológico, el orsista pero no ideologizado, encontramos un nivel de desaprobación un poquito mayor", apuntó.

En ese escenario, entonces, Zuasnabar sostuvo que la hipótesis más fuerte es que en esos votantes no tan identificados con la izquierda el juicio pueda estar más marcado por "cuestiones más evaluativas del funcionamiento del gobierno" que por el "micro clima político".

Respecto a las explicaciones para este deterioro, el director de Opinión Pública de Equipos apuntó a varias. En primer lugar, el contexto global, que cambió desde hace dos años, con procesos que terminaron "eclosionando", con la guerra en Medio Oriente. "El electorado uruguayo hoy es mucho más inquieto, con muchas más incertidumbres que hace dos años", argumentó el analista.

A eso dijo que se le debe sumar el contexto económico adverso, incertidumbres del mercado laboral vinculadas a la inteligencia artificial (IA), temas ambientales, dudas sobre la sostenibilidad de los sistemas previsionales y también el deterioro en el clima de convivencia, en gran parte producto a las personas en situación de calle.

"La sociedad uruguaya es una sociedad que está viviendo momentos de incertidumbre, más que antes, eso hace que —posiblemente— los niveles de exigencia hacia el gobierno de turno que puedan ser mayores", estimó.

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou Foto: Gastón Britos/FocoUy

A diferencia de lo que sucedió en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020), Zuasnabar dijo no percibir un enojo tan grande con el gobierno. "Hoy creo que hay inquietud, incertidumbre, eventualmente insatisfacción. Pero no siento, no veo, no estamos midiendo un clima de enojo generalizado con el gobierno de la magnitud que había en aquel momento".

¿Cuál es el desempeño de la oposición en este panorama? El director de Opinión Pública no divulgó cifras, pero aseguró que la oposición se vislumbra como un bloque con un "conjunto importante de problemas de coordinación", que no aparenta ser una "orquesta afinada".

Sin embargo, señaló que uno de los indicadores para medir su desempeño es el alineamiento de su electorado en la percepción negativa del gobierno. "La oposición ha sido exitosa en ese sentido", afirmó.

"Cuando hay un gobierno que no tiene una valoración tan positiva, la oposición capitaliza por defecto", consideró. Y aunque dijo que la oposición no tiene "niveles de aprobación extraordinarios", logró un "alineamiento de una mirada crítica hacia el gobierno".

A eso dijo que hay que sumarle el capital electoral y político que representa Luis Lacalle Pou.