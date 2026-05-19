Escándalo en Inglaterra: el Southampton fue expulsado de la final del ascenso a la Premier League por espiar un entrenamiento del Middlesbrough

El Southampton ha sido expulsado de la final del playoff de ascenso a la Premier League de Inglaterra por el caso de espionaje en el que se vio envuelto, y será el Middlesbrough el que se enfrente al Hull City en la final de Wembley del próximo sábado.

El "Soton" estaba siendo investigado por mandar a un asistente a espiar uno de los entrenamientos del Middlesbrough, su rival en las semifinales del playoff, algo que está prohibido por la regulación de la English Football League , el organismo que regula de la segunda a la cuarta división de Inglaterra.

Una comisión independiente revisó el caso, con la petición del Middlesbrough, el equipo eliminado en semifinales por el Southampton, de que se expulsara a los "Saints" , y esta comunicó este martes que están eliminados , además de recibir una deducción de cuatro puntos la temporada que viene.

"Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los playoffs después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club . El club también ha recibido una sanción de cuatro puntos que será aplicada la temporada que viene", señaló.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EFL_Comms/status/2056793255963218358?s=20&partner=&hide_thread=false An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training.



In addition, the Club has received a… pic.twitter.com/VxyXFk48BA — EFL Communications (@EFL_Comms) May 19, 2026

De este modo, el Middlesbrough será el que dispute el partido por el ascenso a la Premier League el sábado 23 de mayo en Wembley contra el Hull City.

El "Boro" celebró la decisión de la EFL con un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que valoró que la medida "envía un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en cuanto a la integridad deportiva y la conducta".

"Como club, ahora estamos enfocados en nuestro partido contra el Hull City en Wembley el sábado", agregaron desde el equipo que ahora se jugará el ascenso a la Premier.