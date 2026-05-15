Carolina Cosse dijo que la caída en la aprobación de Orsi prende "una luz amarilla" y llamó a "hacer la autocrítica"

La vicepresidenta Carolina Cosse afirmó que la encuesta de Equipos Consultores que reflejó un aumento en la desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi enciende “ una luz amarilla ” para el gobierno.

Entrevistada este viernes en el programa Arriba Gente (Canal 10), Cosse fue consultada sobre los resultados de la encuesta divulgada el jueves y reconoció preocupación por los números.

“Sí”, respondió la vicepresidenta al ser consultada sobre si los datos generan alarma. “ Creo que tenemos que analizarlo con profundidad ”, agregó.

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“Creo que hay una luz amarilla prendida , creo que hay que analizarlo con profundidad. Me parece que nuestro gobierno, quizás, no ha podido transmitir el grado de degradación de varias cuestiones que encontró cuando tomó las riendas ”, sostuvo.

Cosse también consideró que la ciudadanía espera respuestas rápidas. “Creo que los uruguayos somos muy tranquilos pero también queremos ver resultados muy rápido, yo lo entiendo, hay que tener eso en cuenta, hay que tener temas de ritmo en cuenta, y sin lugar a dudas, a mí me parece que habrá que hacer la autocrítica”, afirmó.

“Hay que mirarse uno mismo”

Consultada sobre si el gobierno cometió errores, la vicepresidenta respondió que el análisis debe hacerse “con profundidad y colectivamente, sin dramatismos”.

“Entiendo que frente a esta luz amarilla, siempre es importante en vez de mirar a otros, mirarse uno mismo”, señaló.

En ese sentido, indicó que quizás hubo aspectos en los que “no se comunicó bien”, aunque aclaró que no lo atribuye únicamente a un problema de comunicación.

“Creo que hay un problema colectivo”, dijo, y agregó que el contexto internacional también afecta la situación del país. “Hoy en el mundo tenemos una situación muy compleja, muy dura, muy angustiante de guerras, de cambio de reglas, de formas de conducirse, de reglas comerciales que cambiaron de un día para el otro, está todo el tema del Estrecho de Ormuz. La economía mundial se enfría, y cuando la economía mundial se enfría Uruguay también”, afirmó.

“Entonces, hay que reaccionar, revisando alguna toma de decisión, quizás. Estoy hablando con amplitud”, añadió.

“Estoy siempre a disposición para cooperar”

Cosse también destacó el rol del Parlamento en apoyo al Poder Ejecutivo y recordó el trabajo realizado durante la aprobación del Presupuesto.

“Así como el año pasado ayudamos a que saliera el presupuesto y que se resolvieran varios temas urgentes del año pasado, este es un año de ejecución del Poder Ejecutivo”, expresó.

“Desde mi rol en el Parlamento estamos para ayudar, estamos al firme para que las cosas salgan rápido”, agregó.

La vicepresidenta cerró su intervención con un mensaje de respaldo al gobierno: “Yo estoy siempre a disposición para avanzar y para cooperar. Es así”.