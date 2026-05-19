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Orsi viajará a Buenos Aires para participar en homenaje a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz

Además el reconocimiento está dirigido a los también asesinados Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco

19 de mayo de 2026 18:09 hs
Yamandú Orsi, presidente de la República

Yamandú Orsi, presidente de la República

Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participará este jueves en Buenos Aires en el homenaje por 50° aniversario de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco durante la dictadura.

El reconocimiento está a cargo de la legislatura porteña y de la Embajada de Uruguay de la vecina orilla.

Durante la dictadura militar, los por entonces legisladores Zelmar Michelini del Frente Amplio y Héctor Gutiérrez Ruiz del Partido Nacional se exiliaron en Argentina, donde terminaron siendo asesinados. El senador de la izquierda fue secuestrado de su domicilio en el Hotel Liberty de Buenos Aires por efectivos vestidos de civil el 18 de mayo de 1976, según recoge Sitios de Memoria Uruguay.

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En ese mismo operativo, dos horas antes había sido secuestrado el diputado nacionalista, así como el matrimonio de Barredo y Whitelaw junto a sus tres hijos. Michelini, Gutiérrez Ruiz y el matrimonio fueron llevados a un centro de tortura clandestino. Los cuerpos fueron encontrados el 21 de mayo de 1976 dentro de un automóvil.

Los represores intentaron apropiarse de los niños del matrimonio pero el 29 de mayo de 1976 fueron devueltos a su familia, según recoge este sitio.

Este martes en el Parlamento uruguayo la Asamblea General rindió homenaje a los legisladores asesinados. El evento contó con la presencia de familiares de las víctimas, el expresidente Julio María Sanguinetti y autoridades del gobierno, así como a autoridades partidarias.

Embed - Asamblea General. Sesión extraordinaria. Martes 19 de mayo de 2026, hora 14:00.

Este miércoles, como todos los 20 de mayo desde 1996, transcurrirá una nueva edición de la Marcha del Silencio, la manifestación que busca recordar a las personas desaparecidas durante la dictadura militar y reclamar resultados en la búsqueda.

En ese sentido, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos anunció en una conferencia de prensa los detalles de la marcha de este miércoles, en la que también pidieron que el presidente Yamandú Orsi de una orden a las Fuerzas Armadas para que brinden información sobre archivos de la dictadura.

"La orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones", dijo Alba González, madre del desaparecido Rafael Lezama y una de las fundadoras de la organización.

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