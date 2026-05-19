Desaparecidos: la importante votación que Peñarol tendrá este martes en consejo directivo para establecer su posición el día de la Marcha del Silencio

Con el manto de paz que trajeron los triunfos contra Cerro Largo y Liverpool y en la vigilia por lo que acontezca esta noche y el jueves en la Copa Libertadores, Peñarol tendrá este martes una importante deliberación en el seno de su consejo directivo.

El club someterá a votación de sus consejeros pronunciarse o no, a través de los canales oficiales de la institución, a favor de la causa de los desaparecidos de la última dictadura militar que sufrió el país entre 1973 y 1985.

Mayo está instaurado como el Mes de la Memoria para recordar a las personas que sufrieron desapariciones en la dictadura cívico militar, un crimen de lesa humanidad.

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Este miércoles 20 de mayo, este miércoles a la hora 19.00, se realizará la Marcha del Silencio, desde 18 de Julio, donde familiares de detenidos desaparecidos marchan reclamando verdad y justicia, para lograr encontrar los restos de familiares de las que aún desconocen su paradero.

El sábado, en el partido contra Liverpool, los jugadores de Peñarol ya se manifestaron al entrar con camisetas que decían "Todos somos familiares", con el logo de la margarita a la que le falta un pétalo, símbolo de la lucha de los familiares de desaparecidos.

20260516 peñarol liverpool marcha del silencio La camiseta de "Todos somos familiares" con la que salió Peñarol antes del partido con Liverpool Torneo Intermedio 2026. Foto: Dante Fernández/ FocoUy Jugadores de Peñarol se suman a la reivindicación por la causa de los Desaparecidos Foto: Dante Fernández/ FocoUy

"El Club, por Estatuto, debe mantener completa prescindencia en cuestiones políticas o filosóficas. No se puede usar la camiseta para fines no deportivos, preservando así la identidad y el sentimiento por los colores negro y oro. Lo que nos une a todos es Peñarol, solo Peñarol", criticó Pablo Schiavi, quien formó el Movimiento Libertadores para participar de las elecciones que tendrá el club a fin de año.

El presidente Ignacio Ruglio manifestó que fue él quien autorizó a los jugadores a manifestarse el sábado en cancha, tal como hizo el año pasado.

"Este año y el anterior me vinieron a preguntar, tenemos buen ida y vuelta. Les dije que si era una medida que los englobara a todos me parecía bien, pero que si alguno no quería participar, por la razón que fuere, que no lo involucraran. Pero querían participar todos. El año anterior les dije exactamente lo mismo", expresó Ruglio en Minuto 1 de Carve Deportiva.

"Cuando un club entra con un cartel que dice "No a la Guerra", cuando Diego Forlán entra con un cartel apoyando a Unicef, cuando el Ministerio de Ambiente nos pide apoyar campañas para el cuidado del medio ambiente a eso lo llamamos causa social o humanitaria, o como cuando usamos una camiseta especial por la lucha contra el cáncer", argumentó Ruglio.

"Hoy en el consejo volvemos a pedir que el 20 de mayo el club se expida. Si la votación sale que no, me expedirá por un estado de WhatsApp porque estoy criando hijos y formando nietos para la vida y más allá de su postura política, hay cosas que no tienen que ver con política, porque hay gente que se está muriendo sin saber dónde están sus familiares, solo eso pedimos, no es tan complicado. Hay gente que tiene datos y que antes de que se muera dejen una cartita informando y ojalá esto ayude a sanar una cosa que a todas luces estuvo mal", agregó.

Ruglio espera contar con el voto favorable del oficialismo por el que participarán esta noche Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Gonzalo Moratorio y Gonzalo Larrosa.

Los sectores de la alianza opositora los componen Evaristo González, Rodolfo Catino, Guillermo Varela, Santiago Sánchez, Nicolás Ghizzo y Edgardo Novick. La moción necesita de una mayoría simple y en caso de empate, si alguno se abstiene o no concurre titular ni suplente, se define con el voto doble del presidente.

La hinchada de Peñarol también exhibió una bandera el sábado manifestándose a favor de la causa.

20260516 peñarol liverpool marcha del silencio hinchas hinchada Tribuna Cataldi, bandera margarita desaparecidos. Foto: Dante Fernández/ FocoUy La hinchada de Peñarol colgó la bandera de la margarita Foto: Dante Fernández/ FocoUy

González ya dejó en clara su postura a través de su cuenta de X: "Hace un año fui el único consejero de Peñarol que marché el 20 de mayo. Este miércoles vuelvo a marchar y voy a bregar para que hoy el Consejo trate el tema institucionalmente. El estatuto exige prescindencia político-partidaria, no humanitaria. El club acompaña año a año varias causas nobles: la lucha contra el cáncer de mama, saludos a comunidades religiosas, entre otras. No invocar el estatuto en esos casos y sí en este, es lo que sí sería hacer política. Esta causa está reconocida por la ley 18.596 y sostenida por gobiernos de todos los partidos. Otros dirán que el club no debe pronunciarse porque “divide”. Pero callar también es tomar posición. El silencio institucional en este tema, siendo Peñarol la institución más grande del país, con la responsabilidad que eso conlleva, claramente no es neutralidad. La verdad nunca dividió a nadie que la quisiera saber. Lo que divide es la decisión de no darla. Los jugadores y la hinchada ya se pronunciaron. La institución que convoca la mayor movilización social y popular del país no puede quedarse atrás".

El consejo de este martes se llevará a cabo a la hora 18.30 en el Palacio Peñarol.

En lo deportivo, el club espera por lo que ocurra a la hora 21.00 entre Independiente Santa Fe y Platense porque si el Calamar saca al menos un empate, ese resultado ya lo dejará eliminado de octavos de final.

Peñarol juega el jueves a la hora 21.30 contra Corinthians. Necesita, para avanzar a octavos, ganar los seis puntos que le quedan y que Platense no sume ninguno.