Presidenta de la INDDHH alertó que podría haber restos de uruguayos detenidos desaparecidos en antiguo vertedero de Chile

La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ( INDDHH ), Mariana Mota, reveló que el programa de búsqueda de detenidos desaparecidos de Chile indentificó un lugar donde se depositaron "personas muertas" y que, entre ellos, podría haber "uruguayos" .

Semanas atrás, el medio chileno Ciper informó que el Plan Nacional de Búsqueda de Chile había elaborado un informe que revelaba que los restos de hasta 30 detenidos desaparecidos podrían encontarse alojados dentro de un antiguo vertedoro ubicado en la intersección de las calles Departamental y Macul en Santiago.

Sobre este hallazgo habló Mota en entrevista con el programa Panorama informativo de La Diaria Radio, comentó que existen "muchos testimonios" que refieren a la presencia de cuerpos en esa zona y reveló que "se señala que podría haber también uruguayos" .

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Por fuera de Chile, mencionó que actualmente hay también un grupo de investigadores conformado por tres personas en Argentina que están profundizando en las investigaciones respecto a los "uruguayos que fueron desaparecidos ahí" .

En lo que refiere a las excavaciones en el plano local, Mota contó que siguen trabajando en el Batallón 14. "Es un espacio grande que tiene áreas cauteladas amplias y es una búsqueda palmo a palmo en la tierra, por lo tanto, lleva tiempo", dijo.

Además, hay otro grupo que está operando en Gruta de Lourdes, al otro lado del arroyo Miguelete, donde hay una "zona de dominio militar cuando existía el Batallón 13" y un espacio lindero en el que "funcionaba un circuito sobre el cual también hubo represión, tortura y muerte".