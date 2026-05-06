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Humo blanco en Adeom: luego de meses de negociación, paros y asambleas, el sindicato aprobó el convenio colectivo con la IM

La votación se cerró con 264 votos a favor y 204 en contra, según supo El Observador

6 de mayo de 2026 16:34 hs
ADEOM

ADEOM

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La asamblea general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) aprobó este miércoles en la tarde el convenio colectivo para el quinquenio, luego de un largo proceso de meses que incluyó negociaciones, paros y asambleas fallidas.

Según supo El Observador, la votación se cerró con 264 votos a favor y 204 en contra. La asamblea volvió a tener escasa convocatoria, dado que en la IM trabajan unas 8.000 personas.

Este miércoles desde las 11:00 se realiza un paro del sindicato, que se extenderá hasta la misma hora del jueves.

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Para las autoridades de Adeom, se trataba de la última oportunidad para conseguir un convenio colectivo. Una propuesta similar había sido rechazada por la asamblea a finales de enero y a inicios de marzo. Finalmente, se aprobó en la tercera y última asamblea, con "leves mejoras", en términos de la lista oficialista 105.

Entre otros puntos, el convenio establece un incremento salarial por encima de la inflación de 1,5% para los trabajadores, con un margen superior para los escalafones más bajos. Se trata de una victoria para la administración de Mario Bergara, que rechazaba el aumento de hasta 12% solicitado por el sindicato.

En contrapartida, habrá cinco presupuestaciones en el quinquenio y todos los funcionarios que ingresen hasta julio de 2027 serán presupuestados en este periodo. Además, se pautó que no siga la caída en la cantidad de funcionarios, que se viene perpetuando en los últimos periodos.

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